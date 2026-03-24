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Elas Brilham nas Empresas do Pecém: AECIPP reconhece lideranças femininas

Iniciativa valoriza a trajetória de quatro mulheres que estão em espaços de liderança na instituição

Escrito por
Agência de Conteúdo DN producaodiario@svm.com.br
Ceará
Elas Brilham nas Empresas do Pecém: AECIPP reconhece lideranças femininas
Legenda: Mariana de Castro Marques é uma das homenageadas
Foto: Mariana Marques Portal / Divulgação

Como forma de valorizar a trajetória de colaboradoras que estão desenvolvendo e trazendo melhorias para o mercado, a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP), por meio da iniciativa “Elas Brilham nas Empresas do Pecém”, celebra quatro mulheres e suas trajetórias.

Conheça a seguir as homenageadas.

Mariana de Castro Marques

Mariana de Castro Marques
Legenda: Mariana de Castro Marques
Foto: Divulgação

Gerente-geral de Energia e Coqueria da ArcelorMittal Pecém, Mariana de Castro Marques reúne sólida carreira internacional e mais de duas décadas de experiência no setor industrial.

Ela destaca que atuar numa área estratégica significa fortalecer a operação como um todo, como forma de impulsionar a inovação, segurança e performance dentro do ecossistema das empresas que atuam no espaço.

“Como mulher líder em um ambiente industrial, acredito que minha principal contribuição para o CIPP está na diversidade de perspectivas que trago para a gestão. A presença feminina em posições estratégicas amplia a capacidade de tomada de decisão, impulsiona transformações culturais e inspira outras mulheres e jovens a ocuparem espaços na indústria e nas carreiras STEAM, fortalecendo o futuro do próprio complexo."

Lidianne Dantas

Lidianne Dantas
Legenda: Lidianne Dantas
Foto: Divulgação

Também integra a lista Lidianne Dantas, diretora Jurídica de Compliance e Comunicação Institucional da Aeris Energy, com atuação estratégica em governança, integridade e projetos globais.

“Na Aeris, atuo para que esses pilares sustentem não apenas a geração de valor para o negócio, mas também promovam impacto social positivo no entorno, por meio de relações responsáveis e inclusivas. Nesse contexto, reforço a importância de uma liderança diversa, capaz de ampliar perspectivas, abrir caminhos para outras mulheres e impulsionar resultados consistentes”, comenta Lidianne.

Rebeca Oliveira

Rebeca Oliveira
Legenda: Rebeca Oliveira
Foto: Divulgação

Vice-presidente Financeira do Complexo do Pecém, Rebeca Oliveira conta com trajetória marcada pela atuação em comércio exterior, relações institucionais e participação em fóruns nacionais e internacionais.

“Ao longo desses 15 anos trabalhando no Pecém, acredito que uma das minhas maiores contribuições foi ajudar a abrir caminho para outras mulheres dentro desse ambiente. Procuro sempre buscar fortalecer o sentimento de pertencimento feminino em um espaço que ainda hoje é predominantemente masculino.”

Sandrine Mont’alverne

Sandrine Mont’alverne
Legenda: Sandrine Mont’alverne
Foto: Divulgação

Coordenadora de projetos da AECIPP, Sandrine Mont’alverne há nove anos atua na articulação entre empresas, poder público e instituições parceiras para fortalecer o desenvolvimento do Complexo.

“Minha contribuição no CIPP está na conexão entre pessoas, empresas, comunidade e instituições. Ao mesmo tempo em que atuo na gestão de projetos estratégicos, busco promover um ambiente mais colaborativo, impulsionando o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do ambiente de negócios do Complexo.”

Reconhecimento

Segundo Eduardo Amaral, presidente da AECIPP, a iniciativa é reforça o compromisso da entidade com a valorização da diversidade e do protagonismo feminino no polo industrial.

“São lideranças que inspiram, transformam e contribuem diretamente para o desenvolvimento do nosso ambiente industrial, tornando-o mais inovador, diverso e competitivo”, pontua o presidente.

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Elas Brilham nas Empresas do Pecém: AECIPP reconhece lideranças femininas
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