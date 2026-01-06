Ana Castela e Zé Felipe se reencontram em show e sertaneja dispara: 'Não volta'

Zé Felipe e Ana Castela dividiram o palco do navio temático da cantora na noite dessa segunda-feira (5). A apresentação marcou o primeiro encontro público dos dois desde o anúncio do término do relacionamento, ocorrido há uma semana.

O cruzeiro, batizado de “Navio da Boiadeira”, segue com programação até quinta-feira (8).

O cantor, filho de Leonardo, embarcou após a chegada da anfitriã, que foi recebida por fãs na praça central da embarcação para um momento de interação. Na programação da noite, Ana subiu ao palco logo após a apresentação do ex-companheiro.

Para afastar rumores de uma reconciliação, Ana sinalizou ao público que não aconteceu uma recaída com o ex-namorado. "Não volta! Não volta!", declarou para o artista e os fãs, segundo informou o Gshow.

Ex-casal fez dueto de 'Sua Boca Mente'

Durante o show de Zé Felipe, Ana Castela surpreendeu o público ao entrar no palco para cantar ao lado dele.

Os dois interpretaram parte de “Sua Boca Mente”, música gravada em parceria, mas a canção não foi executada na íntegra.

A participação conjunta ocorreu diante dos passageiros do navio e foi o único momento em que os artistas estiveram juntos no palco desde a separação, mantendo apresentações individuais ao longo da noite.