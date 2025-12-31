Ana Castela canta com amigas após termino com Zé Felipe: 'Vou pegar todo mundo'
A cantora compartilhou um vídeo em que mostra uma noite de karaokê com amigas
A cantora Ana Castela postou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (30) acompanhada das duplas sertanejas Júlia & Rafaela, Julya e Maryana e Kamila & Kavic. Na publicação feita após o término com o cantor Zé Felipe, ela aparece em uma noite de karaokê e curtição com as amigas.
No vídeo publicado no Instagram, cada uma delas escolhe uma música para cantar com base em uma mesma batida. Ana Castela escolhe "Vingança", parceria de Luan Santana e MC Kekel, e entoa: "Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo, depois que eu ficar com essa cidade inteira, aí você vai lembrar".
O repertório do vídeo tem ainda músicas como “Sinais”, de Luan Santana, “O Que Falta Em Você Sou Eu”, de Marília Mendonça e “Tras de Mí”, do RBD.
Término do namoro
A cantora e Zé Felipe anunciaram o término do relacionamento na última segunda-feira (29), por meio de uma publicação nas redes sociais.
"Sou grato por tudo que vivemos juntos. Aprendi muito com ela. Me fez enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo", escreveu o cantor.
"Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo, vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês", completou.