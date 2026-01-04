Ana Castela muda repertório após término com Zé Felipe e inclui música gravada com outro ex
A música 'Sua Boca Mente' segue como uma das mais tocadas nas plataformas digitais.
A cantora Ana Castela surpreendeu os fãs ao mudar o repertório do show nesse sábado (3). A artista tirou do setlist a música ‘Sua Boca Mente’, gravada em parceria com Zé Felipe
Ana e Zé anunciaram o término do relacionamento nos últimos dias, logo após o Natal. De acordo com o portal LeoDias, a cantora apresentou no show a música 'Princesa'.
O hit foi gravado com outro ex de Ana Castela, o também cantor Gustavo Mioto.
A decisão da 'Boiadeira' foi questionada por internautas, que se perguntaram: "ué não vai mais cantar a música porque terminou?" e "falta maturidade, hein?".
FIM DO RELACIONAMENTO
O anúncio do término foi feito primeiro por Zé Felipe, por meio de um story no Instagram, com uma foto do casal. Pouco depois, Ana Castela republicou a mesma mensagem.
"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Aprendi muito com ela. Ela fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo, vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana", disse o cantor.