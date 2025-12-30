Diário do Nordeste
Antes de anunciar término com Zé Felipe, Ana Castela teve 'noite de sofrência'

Cantores passaram horas separados antes de tornar público o fim do namoro.

Redação producaodiario@svm.com.br
Legenda: Zé Felipe e Ana surpreenderam os fãs ao anunciarem o término do namoro.
Foto: Reprodução/Instagram.

Horas antes de anunciarem oficialmente o término, Ana Castela e Zé Felipe escolheram caminhos diferentes para lidar com o momento delicado. A notícia do fim do relacionamento, divulgada nessa segunda-feira (29), surpreendeu fãs, já que o casal mantinha uma imagem de sintonia e carinho nas redes sociais.

Conhecida como Boiadeira, Ana se reuniu com amigos para o que foi descrito como uma “noite de sofrência”. O encontro foi registrado pelo humorista Odorico Reis, que mostrou a cantora ao lado de Luan Pereira entoando músicas sertanejas de letras marcadas por desilusões amorosas.

Durante a reunião, Ana também apareceu cantando “Love yourself”, de Justin Bieber, canção associada a recomeços após o fim de um relacionamento. "Estou melhor dormindo sozinho", diz um dos versos interpretados pela artista.

Já Zé Felipe optou por se afastar do agito e seguiu para a fazenda da família, onde passou um tempo com os pais, Leonardo e Poliana Rocha. A mãe do cantor compartilhou registros do encontro e escreveu: "Sumida por um bom motivo".

Na propriedade, o sertanejo contou ainda com a companhia do amigo João Victor Coca. Em vídeos publicados nas redes sociais, Zé apareceu visivelmente abatido no início, mas aos poucos reagiu às brincadeiras e ao apoio do amigo.

Anúncio do término

O anúncio do término foi feito primeiro por Zé Felipe, por meio de um story no Instagram, com uma foto do casal. Pouco depois, Ana Castela republicou a mesma mensagem.

"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Aprendi muito com ela. Ela fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo, vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana", disse o cantor.