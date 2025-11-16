Zé Felipe celebra aniversário de Ana Castela com homenagem apaixonada

Zé Felipe marcou o aniversário de Ana Castela com uma declaração carinhosa nas redes sociais, destacando o quanto a data é especial para o casal. Ele compartilhou uma foto inédita ao lado da sertaneja e fez questão de reforçar seus sentimentos. “Hoje o dia é dela. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e por ser você. Que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Amo você".

A publicação rapidamente ganhou repercussão entre os fãs, e Ana respondeu com a mesma intensidade de afeto. "Que lindo! Amo você, obrigada por tudo!", comentou a cantora, revelando ainda que a imagem escolhida por Zé era justamente uma que ela pretendia postar.

Veja também É Hit Taty Girl reúne quase 40 mil pessoas no Castelão, e defende Silvânia Aquino Zoeira Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem juntos em show de Dua Lipa em SP

O reencontro dos dois aconteceu na madrugada deste domingo (16). Após cumprir agenda no Grammy Latino, nos Estados Unidos, Ana voltou para Londrina (PR), onde amigos prepararam uma festa surpresa de aniversário. Já Zé Felipe, que havia se apresentado no Rio de Janeiro na noite anterior, embarcou logo depois do show para celebrar a data ao lado da namorada.

Além do cantor, diversos artistas enviaram mensagens pela chegada dos 22 anos de Ana Castela. Luísa Sonza escreveu “Parabéns, gatinha”, enquanto Luan Pereira declarou: “Parabéns, irmã! Te amo demais”. Outras figuras conhecidas, como Andressa Suita, Thaeme e Yá Burihan, também deixaram recados especiais para a “boiadeira”.