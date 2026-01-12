Solange Almeida exalta relação com Xand Avião em show na PB: 'A história sempre vai existir'

A cantora Solange Almeida exaltou o trabalho do Aviões do Forró e do cantor Xand Avião ao encontrar um antigo divulgador da banda durante o Festival Forró Verão, em João Pessoa (PB), no último sábado (10).

Do palco, ela avistou Hermano CDs — nome que gravava álbuns de shows no começo da banda Aviões do Forró.

Veja também É Hit João Gomes chora ao ganhar presente usado por ídolo do forró É Hit Ivete Sangalo anuncia 'Clareou' em Fortaleza; veja programação

Sol falou do palco: "Era a boca do Xand, Hermano Cds". Em seguida, ela disse que foi questionada nos bastidores sobre se ela havia "esquecido do Aviões".

'Quando fala de Aviões fala dos dois'

A forrozeira respondeu: "Como se esquece um filho? Num é não? È igual ao filho. Acho que filho não esquece a mãe, A mesma coisa... a nossa história a gente não apaga coloquem isso na cabeça de vocês. A história sempre vai existir. Isso é fato. Isso ninguém pode apagar, por mais que queiram ou tentem apagar, não conseguem. Você consegue falar de Aviões sem lembrar de mim e do Xand?", indagou Solange Almeida.

Em seguida, Sol reforçou: "Quando fala de Aviões fala dos dois. Então, uma história que nunca será apagada. Tenham certeza disso".

O grupo de forró chega aos 24 anos em 2026. Anualmente, os fãs especulam turnês comemorativas com o retorno de Solange e Xand aos palcos, pelo menos em uma turnê. Mas até o momento, nenhuma produtora ou mesmo os artistas confirmam a existência de projetos.