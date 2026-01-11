João Gomes chora ao ganhar presente usado por ídolo do forró

O cantor João Gomes chorou nos bastidores do show do projeto "Dominguinhos", realizado em Maceió (AL), na noite de sábado (10), ao receber um presente simbólico das filhas do cantor Kara Veia, já falecido.

O encontro ocorreu antes da apresentação e foi marcado por homenagens, lágrimas e lembranças do legado deixado pelo artista.

Durante a entrega, as filhas de Kara Veia afirmaram estar honradas em participar do momento e destacaram o carinho e o respeito que João Gomes sempre demonstrou pelo pai. Segundo elas, o presente era único e carregava um valor afetivo especial.

Ao abrir a caixa, o cantor encontrou uma camisa usada por Kara Veia, que o artista usou na gravação de um DVD.

Ao reconhecer o objeto, João Gomes não conteve a emoção. Visivelmente comovido, ele cantou trecho da música "Destino Traiçoeiro", que remete à saudade, à caminhada solitária e ao amor guardado no peito, em um momento acompanhado de silêncio e atenção da equipe presente nos bastidores.

As filhas do artista destacaram que a entrega representava uma demonstração mínima do carinho da família por João Gomes e por toda a equipe.

Em resposta, o cantor agradeceu o gesto, relembrou a importância de Kara Veia para o forró e afirmou acreditar que o ídolo segue presente espiritualmente, acompanhando sua trajetória.

O encontro terminou com palavras de gratidão e o desejo de que João Gomes leve seu trabalho à cidade de origem de Kara Veia, reforçando o vínculo entre gerações do forró e a continuidade do legado deixado pelo artista homenageado.

Quem foi Kara Veia?

Legenda: Filhas de Kara Veia ao lado de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê. Foto: Reprodução/Instagram

Edvaldo José de Lima, conhecido por Kara Veia, nasceu no interior de Alagoas e construiu uma trajetória marcada por ascensão rápida no forró de vaquejada.

Dono de uma voz emotiva e de letras com forte carga de romantismo trágico, o cantor alcançou notoriedade regional ainda jovem e passou a ser cultuado por fãs do gênero no Nordeste e em outras regiões do país.

Canções como "Foi Você”, “Filho Sem Sorte” e “Mulher Ingrata e Fingida” ajudaram a consolidar a imagem artística dele, mesmo fora do circuito comercial tradicional.

Kara Veia morreu em 27 de março de 2004, aos 31 anos, em Maceió. De acordo com relatos à polícia e familiares, ele enfrentava conflitos pessoais, dificuldades financeiras e problemas conjugais.

No dia da morte, após passar horas em Chã Preta, ele teria consumido bebida alcoólica, retornado à capital alagoana e pegado um revólver na casa da esposa.

Segundo o g1, a arma foi levada ao apartamento de uma amante, onde, segundo o pai do cantor, Kara Veia pediu para que ela se afastasse e, em seguida, foi encontrado morto com um disparo.