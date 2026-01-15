Raí Saia Rodada passa mal e é internado em hospital de Mossoró
Ele segue em observação médica.
O cantor Raí Saia Rodada passou mal, na noite de terça-feira (14), e foi internado em um hospital de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde permanece em observação realizando exames.
Segundo comunicado oficial divulgado pelo escritório Modo Full — responsável pelo gerenciamento da carreira do artista — o cantor apresentou um mal-estar e, por precaução, foi encaminhado à unidade hospitalar.
Conforme a assessoria, Raí foi prontamente atendido pela equipe médica, encontra-se bem e segue os protocolos clínicos necessários.
O diagnóstico específico do que levou ele a ser internado ainda não foi revelado.
Ainda conforme a nota, o cantor agradeceu as mensagens de apoio e tranquilizou os fãs. A equipe informou que, após a conclusão dos exames, Raí deverá retomar normalmente a agenda de shows.