Raí Saia Rodada passa mal e é internado em hospital de Mossoró

Ele segue em observação médica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:20)
É Hit
Legenda: Raí Saia Rodada foi hospitalizado para realizar exames.
Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Raí Saia Rodada passou mal, na noite de terça-feira (14), e foi internado em um hospital de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde permanece em observação realizando exames.

Segundo comunicado oficial divulgado pelo escritório Modo Full — responsável pelo gerenciamento da carreira do artista — o cantor apresentou um mal-estar e, por precaução, foi encaminhado à unidade hospitalar.

Conforme a assessoria, Raí foi prontamente atendido pela equipe médica, encontra-se bem e segue os protocolos clínicos necessários.

O diagnóstico específico do que levou ele a ser internado ainda não foi revelado. 

Ainda conforme a nota, o cantor agradeceu as mensagens de apoio e tranquilizou os fãs. A equipe informou que, após a conclusão dos exames, Raí deverá retomar normalmente a agenda de shows.

