Raí Saia Rodada passa mal e é internado em hospital de Mossoró

O cantor Raí Saia Rodada passou mal, na noite de terça-feira (14), e foi internado em um hospital de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde permanece em observação realizando exames.

Segundo comunicado oficial divulgado pelo escritório Modo Full — responsável pelo gerenciamento da carreira do artista — o cantor apresentou um mal-estar e, por precaução, foi encaminhado à unidade hospitalar.

Veja também É Hit Paula Fernandes exalta papel em 'Coração Acelerado': 'Vivendo algo inspirador' É Hit Solange Almeida exalta relação com Xand Avião em show na PB: 'A história sempre vai existir'

Conforme a assessoria, Raí foi prontamente atendido pela equipe médica, encontra-se bem e segue os protocolos clínicos necessários.

O diagnóstico específico do que levou ele a ser internado ainda não foi revelado.

Ainda conforme a nota, o cantor agradeceu as mensagens de apoio e tranquilizou os fãs. A equipe informou que, após a conclusão dos exames, Raí deverá retomar normalmente a agenda de shows.