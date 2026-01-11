Lauana Prado anuncia fim do noivado com Tati Dias: ‘Direções distintas’
Cantora e influenciadora tinha assumido o relacionamento em junho de 2024.
A cantora Lauana Prado anunciou nas redes sociais, na noite deste domingo (11), o fim do relacionamento com a influenciadora Tati Dias. O casal estava publicamente junto desde junho de 2024 e tinha noivado em junho do ano passado.
Em comunicado postado nos stories do Instagram, a artista informou que ambas decidiram dar um ponto final na relação e pediu respeito pelo momento.
“Em respeito a todas as pessoas que acompanham minha vida e torcem pela minha felicidade, quero compartilhar que eu e a Tatiana Dias decidimos seguir caminhos diferentes”, diz Lauana no texto.
A nota publicada ressalta que a relação “sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria, e isso não muda”. “Mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas”, segue.
Veja também
Confira o comunicado na íntegra:
“Em respeito a todas as pessoas que acompanham minha vida e torcem pela minha felicidade, quero compartilhar que eu e a Tatiana Dias decidimos seguir caminhos diferentes.
A nossa relação sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria, e isso não muda. Mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas. E, com muita maturidade, percebemos que o melhor para nós duas é encerrar esse capítulo com respeito e gratidão.
Desejo à Tati toda a felicidade do mundo, que ela realize cada sonho e encontre tudo o que merece nessa nova fase.
Peço, de coração, que respeitem nosso momento, nosso espaço e a delicadeza dessa decisão. Obrigada pelo carinho de sempre".