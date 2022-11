Há data para abertura do processo de beatificação do Padre Cícero

A novidade foi confirmada pela Basílica de Nossa Senhora das Dores. Guarde a data: no dia 30 de novembro, vai ser celebrada uma missa na basílica de Juazeiro do Norte às 18h. Logo depois, às 19h, vai ser realizada a sessão de abertura do processo de beatificação de Cícero Romão Batista.

Isso significa que vai ser montada uma comissão para analisar documentos, juntar provas e estudar milagres atribuídos ao Padre Cícero. Basta que um deles seja comprovado para que o fundador de Juazeiro do Norte vire beato.

Como se sabe, é algo demorado: a gente acompanhou o processo da beata Benigna. Mas é um objetivo que deixou de ser impossível. Houve um tempo em que se achava que o Padim nunca teria reconhecida pelo Vaticano a santidade dada como certa pelos romeiros.

Afinal, ele morreu proibido de celebrar missas. Com o passar dos anos, graças à fé insistente de milhões de católicos principalmente do Nordeste e ao trabalho de religiosos e de leigos, as virtudes dele vêm sendo reconhecidas.

Em julho passado, o bispo do Crato, dom Magnus Henrique Lopes, informou que o papa Francisco permitiu que o processo fosse aberto, dando ao sacerdote o título de Servo de Deus.

Agora já há data para tanto: 30 de novembro, simbólico por ser o mesmo dia em que o jovem Cícero foi ordenado em 1870, no Seminário da Prainha, em Fortaleza.

