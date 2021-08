De FHC a Bolsonaro: por que o Padre Cícero atrai políticos ao Ceará

Ao subir nesta sexta-feira (13) a Colina do Horto, principal ponto turístico de Juazeiro do Norte , no Cariri, onde está a estátua de 27 metros Padre Cícero Romão Batista, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez o mesmo que os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Lula (PT), ao tentar colar sua imagem ao político e religioso, símbolo histórico de contradição no interior cearense.

A visita ocorreu minutos depois do discurso na cerimônia de entrega de casas do Programa Casa Verde Amarela.

Bolsonaro chegou a dizer que, assim como religioso , também "combate o comunismo" no País. E ergueu uma pequena estátua do padre, recebida das mãos do prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra.

O túmulo do padre, na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro , também é destino dos politicos em visitas ao município.

Para o historiador Fábio José de Queiroz, professor da Universidade Regional do Cariri (Urca), os políticos apostam na figura mítica e popular do Padre Cícero.

O objetivo não é conversar com a figura histórica do Padre Cícero, mas tomar essa imagem popular e mítica no imaginário das pessoas, para dialogar com a população mais simples, que tem fé no padre.

Legenda: Então candidato José Serra (PSDB) no Horto, em 2010 Foto: Diário do Nordeste

Em setembro de 2017, o ex-presidente Lula esteve em Juazeiro do Norte durante a caravana Lula Pelo Brasil, que percorreu estados do Nordeste. O petista visitou o túmulo do Padre Cícero, na Capela do Socorro, outro local de peregrinação na cidade.