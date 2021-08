Jair Bolsonaro desembarca no Ceará nesta sexta-feira (13); confira a programação

O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) chega nesta sexta-feira (13) a Juazeiro do Norte, na região do Cariri, para a entrega de casas do programa Casa Verde e Amarela. Essa é a terceira visita do presidente ao Ceará desde que assumiu o Palácio do Planalto.

Na noite de ontem (12), ao lado do deputado estadual André Fernandes (Rep) e do vereador de Fortaleza Carmelo Neto (Rep), o presidente sugeriu a possibilidade de participar de motociata durante o trajeto por Juazeiro.

A chegada dele ao Estado ocorre após a entrega do projeto de lei que pretende criar o Auxílio Brasil, benefício que irá substituir o Bolsa Família e que é maior aceno ao Nordeste desde o início do mandato presidencial de Bolsonaro.

Contudo, a visita acontece apenas poucos dias após derrota do Palácio do Planalto na votação pela inclusão do voto impresso no sistema eleitoral brasileiro - essa era uma das principais bandeiras do presidente desde a campanha eleitoral.

Esta será a segunda visita de Bolsonaro ao Ceará apenas em 2021. O governo Bolsonaro tem tido o Estado como um dos destinos mais frequentes desde o final de julho. Parte da comitiva presidencial desta sexta, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve em Fortaleza no final do mês passado.

Confira os detalhes da visita de Bolsonaro ao Ceará:

Quando e onde?

O presidente desembarca nesta sexta-feira (13) em Juazeiro do Norte às 9h50. Às 10h30, está prevista a chegada de Bolsonaro ao residencial, onde participa de solenidade às 11h. A expectativa é de que Bolsonaro retorne a Brasília ao meio dia.

Qual o motivo da visita?

Bolsonaro irá participar de solenidade de entrega de quase 2,8 mil moradias populares. Segundo o Governo Federal, as casas do programa Casa Verde e Amarela devem beneficiar 10,8 mil famílias.

Onde ocorre a solenidade?

A cerimônia de entrega das chaves irá ocorrer, a partir das 11 horas, no Residencial Leandro Bezerra de Menezes, localizado no bairro Sítio Barro Branco, em Juazeiro do Norte.

Estão agendados outros compromissos?

Por enquanto, não foi confirmado nenhum outro compromisso na agenda do presidente no Cariri.

Quem acompanha a visita?

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, fará parte da comitiva presidencial que vem ao Ceará. Deputados cearenses, como os deputados estaduais Delegado Cavalcante (PSL) e André Fernandes, e o vereador Carmelo Neto (Republicanos), também já estão em Brasília para ir com Bolsonaro para Juazeiro do Norte.

Por onde acompanhar?

O Diário do Nordeste irá fazer a cobertura em tempo real da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará.

Qual o contexto da visita?

O presidente vem ao Ceará poucos dias após entregar o projeto do novo Bolsa Família ao Congresso Nacional. O benefício, que se chamará Auxílio Brasil, é uma das maiores sinalizações do governo Bolsonaro ao Nordeste desde o início do mandato.

Bolsonaro também chega ao Estado após sucessivas visitas de ministros ao Ceará. Rogério Marinho esteve aqui no final de julho, enquanto Milton Ribeiro (Educação) visitou o Estado no dia 5 de agosto, e Marcelo Queiroga (Saúde) estava em Sobral nesta quinta (12).

Quantas vezes o presidente veio ao Ceará?

Esta será a terceira visita oficial de Bolsonaro ao Estado.

Em fevereiro deste ano, ele visitou a duplicação da BR-222 e o Anel Viário de Fortaleza, em Caucaia, na Região Metropolitana. Na mesma agenda, Bolsonaro participou de cerimônia, em Tianguá, para assinatura de três ordens de serviços para obras em rodovias federais em território cearense.

Em junho de 2020, na primeira visita oficial ao Ceará como presidente, o chefe do Palácio do Planalto esteve em Penaforte, onde acompanhou a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco.