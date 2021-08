Ao lado de parlamentares do Ceará, Bolsonaro diz que pode participar de motociata no Cariri

Na visita que fará nesta sexta-feira (13) ao Ceará, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) planeja participar de uma motociata na região do Cariri. O chefe do Executivo nacional estará na cidade de Juazeiro do Norte para entregar 2,8 mil moradias do programa Casa Verde e Amarela.

Ao lado do vereador Carmelo Neto (Republicanos) e do deputado estadual André Fernandes (Republicanos), o presidente confirmou a viagem na noite desta quinta-feira (12).

"Amanhã (sexta-feira), vamos sim fazer um evento muito bonito, são casas para as pessoas mais humildes. Ao que tudo indica, o pessoal vai de moto acompanhar a gente. Se der, e eu burlar a segurança, vou com você até lá", disse o presidente, após a tradicional live que realiza nas noites de quinta-feira.

De volta ao Ceará

Essa será a terceira visita de Bolsonaro ao Ceará desde que chegou à Presidência da República. Além dos parlamentares cearenses, o presidente estará acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O governador Camilo Santana (PT) não irá participar do encontro.

A cerimônia de entrega das habitações será no Residencial Leandro Bezerra de Menezes, localizado no bairro Sítio Barro Branco, em Juazeiro do Norte. A solenidade está prevista para às 11 horas de sexta.

A previsão é de que Bolsonaro desembarque no aeroporto da cidade por volta das 9h50 e retorne à Brasília ao meio dia.