Visitas de Bolsonaro e Lula ao Ceará movimentam agenda política nas próximas semanas

Mesmo faltando mais de um ano para as eleições, a disputa por apoio político e popular já movimenta as agendas de alguns dos principais presidenciáveis com foco em 2022. Nas próximas semanas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Lula cumprem compromissos no Ceará, como parte da estratégia para se fortalecerem na região Nordeste. Esta será a terceira visita de Bolsonaro ao Estado depois de eleito. Já Lula esteve no Ceará pela última vez em 2017.

O presidente da República desembarca em solo cearense na próxima sexta-feira (13), quando fará a entrega de 1.812 unidades habitacionais populares do programa Casa Verde Amarela, nos municípios de Crato e Juazeiro do Norte. Bolsonaro estará ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e de lideranças políticas locais.

Nas redes sociais, o deputado estadual Delegado Cavalcante (PTB) publicou vídeo em que convoca apoiadores e fala sobre os empreendimentos. “Crato e Juazeiro vão ser beneficiados com dois conjuntos habitacionais. O Conjunto Habitacional Padre Cícero, no Crato, com 912 unidades, essa obra iniciou-se em 2019. Foram investidos pelo Governo Federal 70 milhões de reais. E também, em Juazeiro do Norte, o Conjunto Habitacional Leandro Bezerra, com 900 unidades e também um investimento de 72 milhões de reais. São quase 1.700 imóveis repassados à população desses grandes municípios”, detalhou o parlamentar.

Já Lula ainda não tem data certa para chegar ao Ceará. O ex-presidente passará pelas capitais de seis estados nordestinos durante a última quinzena do mês. A agenda, no entanto, ainda está sendo definida e deve ser divulgada nesta semana, de acordo com um dos organizadores, o deputado federal José Guimarães (PT). “Ele visitará o nosso Estado pela importância política que do Ceará, terá encontro com o governador, terá encontros com movimentos sociais, com a direção do PT e lideranças de outras agremiações partidárias que estão dispostas a dialogar com o presidente Lula”, disse.

Além de Fortaleza, Lula passará ainda por Salvador, Recife, Natal, Teresina e São Luiz. Segundo Guimarães, a ideia é iniciar um “amplo debate” sobre desenvolvimento regional. “Não é agenda eleitoral. É uma agenda que, na pauta, estão os temas que dizem respeito ao País e à brutal crise vivida pelo Brasil. E ele vem discutir com lideranças, contatos políticos e, principalmente, revisitar tudo aquilo que ele fez pelo Nordeste enquanto foi presidente da República”, afirmou o parlamentar, que garantiu que a comitiva evitará promover aglomerações.