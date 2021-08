Bolsonaro entrega moradias populares no Cariri nesta sexta (13); veja agenda da visita

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desembarca no Ceará nesta sexta-feira (13) para a terceira visita oficial ao Estado desde que chegou à Presidência da República. Desta vez, para a entrega de quase 2,8 mil moradias populares localizadas nos municípios de Juazeiro do Norte e Crato, na região do Cariri. Segundo o Governo Federal, as casas do programa Casa Verde e Amarela devem beneficiar 10,8 mil famílias.

Junto ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, Bolsonaro participa de cerimônia de entrega de chaves de três residenciais construídos a partir de investimentos federais.

Ao todo, de acordo com o Governo, os empreendimentos receberam R$ 215,8 mihões, dos quais R$ 167,6 milhões foram repassados desde 2019.

A cerimônia com a participação do presidente ocorrerá no Residencial Leandro Bezerra de Menezes, localizado no bairro Sítio Barro Branco, em Juazeiro do Norte. A agenda está prevista para às 11 horas de sexta. Ainda não há detalhes do horário de chegada do presidente e se ele terá outros compromissos durante a visita.

Esta é a segunda vez que Bolsonaro visita Juazeiro do Norte. A primeira foi em setembro de 2020, mas ocorreu fora da programação oficial. Em visita à Paraíba, ele pousou no aeroporto do município do Cariri e cumprimentou apoiadores.

Visitas oficiais

O presidente esteve no Ceará pela última vez em fevereiro deste ano, quando visitou a duplicação da BR-222 e o Anel Viário de Fortaleza, em Caucaia, na Região Metropolitana. Na ocasião, ele anunciou a prorrogação do auxílio emergencial e criticou medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 adotadas por governadores.

Na mesma agenda, em Tianguá, Bolsonaro participou da cerimônia de assinatura de três ordens de serviços para obras em rodovias federais em território cearense.

Em junho de 2020, na primeira visita oficial ao Ceará como presidente, o chefe do Palácio do Planalto esteve em Penaforte, onde acompanhou a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco ao Estado.

Entrega de chaves

Na cerimônia desta sexta, serão entregues as chaves dos 900 apartamentos do Residencial Bezerra de Menezes, além de uma entrega simbólica das 912 casas geminadas do Residencial Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, e das 982 casas que formam o Residencial São Bento, no Crato.