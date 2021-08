Regra de entrada de voos no Estado deve gerar nova polêmica entre Camilo Santana e Bolsonaro

A declaração do governador Camilo Santana de que a comitiva presidencial de Jair Bolsonaro que deverá vir ao Ceará nesta sexta-feira (13) precisa cumprir a “determinação judicial” sobre as regras para entrada de passageiros no Estado parece óbvia, mas deverá desencadear um novo embate entre o governador cearense e o presidente da República.

Desde a última quarta-feira (11), está em vigor uma determinação judicial para que os passageiros de voos comerciais ou privados apresentem comprovantes de vacinação – com as duas doses ou dose única – ou teste PCR negativo para a Covid-19. A decisão foi da Justiça Federal.

A comitiva presidencial deverá chegar ao Estado nesta sexta pela manhã para a entrega de unidades habitacionais do programa Casa Verde e Amarela em Juazeiro do Norte e Crato. Bolsonaro, em praticamente todas a viagens em território nacional, tem aparecido publicamente sem máscara e feito críticas às medidas de distanciamento social adotadas por prefeitos e governadores.

Na última vez que Bolsonaro veio ao Ceará, em 26 de fevereiro deste ano, houve troca de farpas entre os dois. Bolsonaro criticou governadores pelo “fechamento” das atividades econômicas e recomendou aos gestores que fossem “às ruas” ouvir à população. Por meio do twitter, indiretamente, respondeu que aqueles que descumprem as medidas serão “julgados pela história”.

Na chegada das águas da Transposição do Rio São Francisco ao Estado do Ceará, em junho do ano passado, o governador também não havia comparecido ao ato com o presidente. Agora, pela terceira vez, haverá embate político. Como pano de fundo, agora, a decisão judicial que obriga a imposição de regras para a entrada no Estado por meio de voos.