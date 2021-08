Em Juazeiro, Bolsonaro diz defender mesmas bandeiras do Padre Cícero e destaca combate ao comunismo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ensaiou uma comparação ao Padre Cícero durante discurso em Juazeiro do Norte nesta sexta (13). Ele disse que, assim como religioso, também "combate o comunismo" no País. O santo popular foi o primeiro prefeito do município e foi reabilitado pela Igreja em 2015, após ter sido excomungado.

Historiadores já registraram que o Padre Cícero justificou o anticomunismo por não fazer parte dos dogmas católicos. Passagens dão conta de que o religioso chegou a dizer que a ideologia teria sido "criada pelo demônio".

Minutos depois do discurso na cerimônia de entrega de casas do Programa Casa Verde Amarela, do qual participaram também o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) e outros políticos cearenses, o presidente da República se dirigiu até o Horto, o principal ponto turísitico da cidade.

Legenda: Presidente ergueu a estátua do Padre Cícero recebida das mãos dos prefeito Glêdson Bezerra Foto: Thiago Gadelha

Jair Bolsoanaro Presidente da República Aqui na Terra de Padre Cícero, nós continuamos defendendo a bandeira do Padre Cícero, sempre o lado da família defendendo a propriedade privada, a liberdade, Deus acima de tudo e combatendo o comunismo

No local, há uma estátua de 27 metros do Padre Cícero, considerado o patriarca de Juazeiro, inaugurada há 50 anos. O presidente também ganhou das mãos do prefeito uma pequena estátua do padre, um gesto tradicional entre os mandatários ao recepcionar comitivas presidenciais.

Em Juazeiro do Norte, no Cariri, o Padre Cícero é motivo de romarias que atraem millhões de romeiros todos os anos. Estão espalhadas pelos estabelecimentos comerciais diversas estátuas representando o religioso.