Em 2025, o início da obra do Açude Castanhão, maior do Brasil e situado no Vale do Jaguaribe, no Ceará, completa 30 anos. O açude com capacidade de armazenar 6,7 bilhões de metros cúbicos (m³) de água tem múltiplos usos, sendo um dos mais expressivos o abastecimento humano de mais de 4 milhões de pessoas. A ideia do Castanhão, segundo o Governo Federal, surgiu ainda em 1910. Mas, após muitas polêmicas, disputas e indefinições quanto aos recursos, só em novembro de 1995 começou a sair do papel.

Naquele ano, em 16 de novembro, a ordem de serviço da obra. Uma parceria entre os governos federal e estadual daria viabilidade ao projeto que durante anos careceu de verba. Em 1995, a previsão de término da obra era 1999. Mas, ela só ocorreu efetivamente em 2002, nos últimos dias do governo Fernando Henrique Cardoso.

Para que o Castanhão fosse construído, foi preciso remover a sede da cidade de Jaguaribara e do único distrito do município, Poço Comprido. Uma população de cerca de 5 mil pessoas foi deslocada para um novo lugar, a 50km do antigo.

Após visitar o Vale do Jaguaribe por 4 dias, no fim de janeiro de 2025, o Diário do Nordeste publicou nesta semana uma série de reportagens reconstituindo a história que conecta o Castanhão, a maior barragem do Brasil, e Jaguaribara, cidade que deu lugar ao açude. As matérias abordam a mobilização, tensões e memórias dessa relação que, após mais de 30 anos, guarda um misto de percepções: o êxito de morar na primeira cidade planejada do Ceará e a saudade da antiga sede, típica do interior e margeada pelo Rio Jaguaribe.

Confira imagens do Açude Castanhão

Legenda: Vista da barragem do Castanhão Foto: Ismael Soares

Legenda: Vista aérea do Açude Castanhão nas proximidades da velha Jaguaribara Foto: Gil Magalhães (arquivo pessoal)

Legenda: O Castanhão abriga algumas pequenas "ilhas" Foto: Ismael Soares

Foto: Ismael Soares

Legenda: Parede do Castanhão com as 12 comportas Foto: Ismael Soares

Legenda: Parede do Castanhão com as 12 comportas Foto: Ismael Soares

Legenda: Parede do Castanhão Foto: Ismael Soares

Foto: Ismael Soares

Legenda: Válvula dispersora do Castanhão Foto: Ismael Soares

Legenda: Válvula dispersora do Castanhão Foto: Ismael Soares

Foto: Ismael Soares

Foto: Ismael Soares

Legenda: Vista aérea do Castanhão nas proximidades da velha Jaguaribara Foto: Gil Magalhães (arquivo pessoal)

Foto: Ismael Soares