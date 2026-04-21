Empresário suspeito de se aliar ao Comando Vermelho em Caucaia é preso no Aeroporto

Um empresário cearense foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) no Aeroporto de Fortaleza, ao retornar para a cidade, nessa segunda-feira (20).

O homem é suspeito de se aliar ao Comando Vermelho (CV) nos últimos meses com intuito de receber a autorização do grupo carioca para operar com provedor de internet em Caucaia, na Região Metropolitana.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o suspeito tem 37 anos e foi apontado, desde o fim de 2025, como o único autorizado pela facção a atuar na área que abrange os bairros São Miguel e Parque das Nações.

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Desde então, o empresário passou a ser investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Segundo os trabalhos investigativos da Draco, unidade especializada do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o empresário buscava, por meio do grupo criminoso, monopolizar o serviço de internet na região. A prisão do investigado, que não teve o nome divulgado, foi realizada por policiais civis da Draco/DRCO da PCCE, com o apoio de equipes do 2ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia e da 1ª Delegacia Seccional de Caucaia, ambos vinculados ao Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM).

Além do apoio operacional, os trabalhos também contaram com o auxílio dos levantamentos da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Após a prisão, o suspeito foi conduzido a uma unidade da Polícia Civil.

Legenda: O suspeito foi levado à Draco. Foto: Divulgação/PCCE.

Na delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes previstos na nova Lei nº 15.358/2026 (Lei Antifacção). Após a captura, o homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A Polícia Civil afirmou que as investigações continuam para identificar e capturar outros envolvidos em atividades criminosas na região.

ATAQUES

Os ataques aos provedores em diversas cidades do Ceará passaram a estampar as manchetes dos jornais com mais frequência em 2025. Desde então, Caucaia vem sendo uma das cidades com mais registros.

Em paralelo aos ataques, as Forças de Segurança do Ceará deflagraram a 'Operação Strike'. Em quase um ano, já foram presos cerca de 100 suspeitos envolvidos na prática criminosa, entre eles empresários à frente de provedores clandestinos.

"As estratégias foram amparadas por informações levantadas por meio da inteligência, do Disque-Denúncia 181 da SSPDS e por indicadores da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à SSPDS", conforme a Pasta.

Lei antifacção

A Lei nº 15.358/2026, que ficou conhecida como “Lei Antifacção”, foi sancionada no último dia 24 de março de 2026 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nova legislação traz regras novas para combater com ainda mais rigor o crime organizado, facilita o bloqueio de bens dos investigados e estabelece um prazo maior para a conclusão do inquérito policial.