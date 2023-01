94% das pessoas que estavam desaparecidas e são encontradas em Fortaleza estão com vida, diz Polícia

Centenas de famílias vivem com a angústia de ter um ente querido desaparecido, no Ceará. Em 2022, essa dor cessou para 979 famílias em Fortaleza, que tiveram seus entes localizados. Deste total, 94,2% (ou seja, 922) tiveram uma notícia ainda melhor: a pessoa estava viva.

Apenas 5,8% (57 pessoas) dessas pessoas foram localizadas sem vida, segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) na última quinta-feira (12).

A localização das 979 pessoas que estavam desaparecidas, em Fortaleza, no ano de 2022, representou um crescimento de 54,4% no índice, na comparação com o ano de 2021, que teve 634 pessoas encontradas.

A 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), é a responsável por investigar os casos de desaparecimentos em Fortaleza. O titular da Unidade, delegado Augusto Soares, destaca os motivos que colaboraram para o crescimento do número de localizações.

Augusto Soares Delegado da Polícia Civil do Ceará Eu avalio esse número como bastante positivo. Quais são as razões para isso? Teve um concurso da Polícia Civil, o que aumentou o efetivo da Delegacia. Com isso, a gente consegue dar atenção a casos atuais e casos mais antigos. Recebemos mais computadores e viaturas. E há também o incremento das nossas redes sociais, como a página no Instagram que é atualizada a cada caso e o WhatsApp funcional. A gente, hoje, se comunica com a família de forma mais célere."

O principal perfil das pessoas que desapareceram em Fortaleza, e foram localizadas em 2022, é homem, entre 30 e 59 anos. E o dia em que houve mais registros de pessoas desaparecidas, na semana, é o sábado. Confira os dados completos:

Como a família do desaparecido deve agir

A Polícia Civil do Ceará distingue três tipos de desaparecimentos. Confira quais são:

Voluntário: quando a pessoa se afasta por vontade própria e sem avisar. Isso pode acontecer por motivos diversos, como desentendimentos, medo, aflição, choque de visões, planos de vida diferentes;

Involuntário: quando a pessoa é afastada do cotidiano por um evento sobre o qual não tem controle, como, por exemplo, um acidente, um problema de saúde, um desastre natural;

Forçado: quando outras pessoas provocam o afastamento, sem a concordância da vítima.

O delegado Augusto Soares orienta como familiares, que suspeitam que pessoas próximas podem estar desaparecidas, devem agir: "A população tem que saber que não existe a lenda de que a pessoa tem que esperar 24 horas do desaparecimento".

"Se a pessoa começar a suspeita, pode procurar uma delegacia da Polícia Civil. O importante, ao registrar o caso, é passar todas as informações da pessoa, inclusive de uma possível vida pregressa, como uso de drogas. Como ela saiu de casa, que horas, que roupa utilizava. Isso tudo pode levar a uma rápida solução do caso", afirma Soares.

Além de ir à 12ª Delegacia do DHPP ou a outra delegacia, a população pode entrar em contato com a Polícia Civil através dos canais de comunicação: o número (85) 3257-4807, que também é WhatsApp; e os perfis das redes sociais Facebook e Instagram. Não é necessário se identificar e o sigilo e o anonimato são garantidos pela PC-CE.

