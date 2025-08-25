Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam sexo do bebê

Os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo revelaram o sexo do bebê que estão esperando. Na tarde desta segunda-feira (25), divulgaram um vídeo fazendo o chá revelação, mostrando que serão pais de uma menina. O nome ainda não foi revelado.

"Hoje comemoramos 7 anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você….Todo amor e proteção do mundo", escreveram, na legenda da publicação.

Os dois anunciaram a gravidez em julho deste ano, com um ensaio de fotos mostrando a barriga de cinco meses. Na época, diversos fãs e celebridades comemoraram a novidade.

Relacionamento entre Camila Queiroz e Klebber Toledo

Camila e Klebber começaram a namorar em 2016, enquanto contracenavam na novela "Êta Mundo Bom". Porém, o primeiro contato entre os dois aconteceu durante um "Criança Esperança". Na época, a atriz participava do elenco de "Verdades Secretas".

Nas gravações da novela de época, Camilla ainda namorava, mas após o fim do antigo relacionamento, passou a perceber Klebber de um jeito diferente. "Um dia ele chegou, me deu um beijinho no pescoço e falou: 'sou o primeiro da fila' e eu registrei a informação", relembrou.

Dez meses depois do pedido de namoro, veio o de casamento. Em 2024, os dois celebraram seis anos como marido e esposa. Para comemorar a ocasião, o casal republicou fotos do casório, em 2018.