Dado Dolabella dá versão sobre crise de ciúmes contra Wanessa e agressão a cantor

O ator Dado Dolabella se pronunciou sobre as acusações de ter agredido o cantor Luan Pereira em meio a uma crise de ciúmes por Wanessa Camargo. Na noite deste sábado (23), o artista disse que toda a situação foi um "mal-entendido" e ponderou que apenas "puxou" o músico quando ele dançava com Wanessa.

“Já que todo mundo se pronunciou e deu a sua versão da história, sob o seu ponto de vista, eu preciso dar o meu”, disse Dolabella.

“Em primeiro lugar, eu e a Wanessa estávamos juntos sim. A gente inclusive tinha combinado de dormir junto no hotel que ela estava depois da festa, e que ela ia passar a última noite dela aqui no Rio, porque ia ficar uma semana em São Paulo com os filhos”, completou.

Ele disse que estava conversando com a namorada quando um "cara", que seria Luan Pereira, entrou em sua frente e agiu como se fosse beijar a cantora. Dolabella disse que reagiu imediatamente e puxou Luan Pereira para trás. "Para afastar o cara da minha namorada, e o cara tropeçou em alguma coisa e caiu”, contou.

"Foi um super mal entendido (...) Desejo todo o sucesso do mundo pra a Wanessa, para o Luan e para você que está assistindo esse vídeo", concluiu.

"Perdeu a razão"

Mais cedo, Luan Pereira havia comentado o episódio.

“Dancei com ela, girei e tal, quando eu me dei conta, Fulano, que eu nem sabia quem era Fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex... Acabou que do nada eu tomei um empurrão. Quando me dei conta, tropecei na lixeira, caí no chão, levantei na maior paz do mundo sem entender o que aconteceu”, contou o sertanejo.

Luan ainda complementou: “Olhei para o lado, estava todo mundo indignado: 'gente, o que aconteceu?' Quem é ele? Minha assessora me pegou e falou: 'é Fulano, ex dela, que inclusive é um psicopata que bate em mulher”.

“Foi lá, conversou, brigou e veio gritando: 'desculpa'. Querendo me pedir desculpas. Os seguranças não deixaram ele chegar perto de mim e falei: 'cara, briga nunca vai levar ninguém a lugar nenhum'”, disse ainda o artista.

Entenda o caso

O ator Dado Dolabella protagonizou uma cena pública de violência que teria sido motivada por ciúmes de Wanessa Camargo. O incidente teria acontecido na noite da última quinta-feira (21), em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante a confraternização de integrantes do quadro "Dança dos Famosos".

Segundo publicação nos stories da cantora Wanessa Camargo, a confusão foi causada por uma crise de ciúmes de Dolabella. Wanessa estava presente porque integra o novo elenco da atração do "Domingão com Huck".

Antes do ocorrido, o clima era de descontração, conforme a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Porém, tudo mudou quando o cantor Luan Pereira, que também participa do programa, colocou a mão na cintura de Wanessa ao demonstrar um passo de dança para ela. Isso teria desagradado Dolabella, o levando a empurrar o cantor, que caiu no chão.