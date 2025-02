Filho de Gisele Bündchen ganha relógio de R$ 18 milhões do pai

Benjamin Brady, de apenas 15 anos, filho da modelo brasileira Gisele Bündchen e de Tom Brady, ganhou do pai um relógio avaliado em 3 milhões de dólares, em torno de R$ 18 milhões.

O acessório, que tem o nome de Billionaire Mini Ashoka, é uma peça única, assinada pelo joalheiro Jacob & Co, e coberta por 280 diamantes, com um total de 189 quilates.

Benjamin ganhou o presente no dia do Super Bowl, no início do mês, e foi registrado por Tom Brady em vídeo publicado no seu canal do YouTube. Nas imagens, o ex-atleta aparece se preparando para estrear como comentarista de TV.

O jovem chega para visitar o pai, e o ex de Gisele pede para ele fechar os olhos e estender o braço. Na sequência, Brady tira do bolso o relógio cravejado de diamantes e coloca no pulso do Benjamin, que vibra com o presente.

Além de Benjamin, Tom Brady também é pai de Vivian, de 12 anos, com Gisele, e de Jack, de 17 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YWNq5L0997Y