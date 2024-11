Em meio à crise, Ministério da Saúde enviará R$ 9 milhões a mais por mês para o IJF

Em meio à crise, o Instituto Dr. José Frota (IJF) receberá um reforço de caixa na média e alta complexidade vindo do Ministério da Saúde. Os repasses vão saltar de R$ 15 milhões por mês para R$ 24 milhões já a partir deste mês de dezembro, conforme anunciou o prefeito eleito Evandro Leitão, em Brasília.

O reforço orçamentário da unidade será de R$ 9 milhões por mês e R$108 milhões por ano, por meio do financiamento das ações de média e alta complexidade.

O aporte foi possível graças à aprovação da demanda pela Comissão Intergestores Bipartite (formada por representantes do Estado e dos Municípios na gestão dos SUS), que já havia sido feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Após o contato do prefeito eleito com a ministra Nísia Trindade, a Comissão aprovou a resolução e encaminhou para o Ministério da Saúde.