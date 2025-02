Edital de concurso público para professores efetivos da Uece é publicado no Diário Oficial do Estado

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta quarta-feira (12), um concurso público para professores efetivos da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Ao todo, serão 53 vagas. Destas, 34 serão destinadas para os cursos de Medicina de Quixeramobim e Crateús e as outras 19, para outras graduações. Os editais estão disponíveis no Diário Oficial do Estado (DOE), e as inscrições devem ser abertas em março.

As novas 53 vagas são remanescentes do concurso de 2022. Desse total, 51 são para professores assistentes e duas para adjuntos. Segundo o Governo do Estado, elas não foram preenchidas à época porque não houve aprovados ou os candidatos aprovados não tinham o perfil exigido no edital para ocupação dos cargos.

O edital nº. 03/2025, voltado para professores assistentes, indica vagas para cursos como Música, Medicina Veterinária, Pedagogia, Medicina, Letras, Matemática e Sistema de Informação.

Já o edital nº. 04/2025, voltado para professores adjuntos, prevê duas vagas: uma para o curso de Terapia Ocupacional, em Fortaleza, e outra para História, em Crateús.

"Nós já convocamos, nesse governo, 524 professores para as universidades estaduais do Ceará. É certamente um processo de consolidação e ampliação de nossas universidades, com aumento de oportunidades para nossa juventude", afirmou Elmano de Freitas.

