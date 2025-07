Carla Zambelli é presa na Itália, diz Ministério da Justiça

A deputada Carla Zambelli foi presa na Itália, nesta terça-feira (29), afirmou o Ministério da Justiça. Segundo o deputado italiano Angelo Bonelli, a parlamentar brasileira foi identificada pela polícia em Roma. Foi ele quem indicou o endereço da deputada na capital italiana.

Zambelli foi localizada pela polícia em um apartamento. “Carla Zambelli está em um apartamento em Roma. Forneci o endereço à polícia. Neste momento, a polícia está identificando Zambelli”, escreveu o parlamentar na rede social X.

Veja a publicação de Angelo Bonelli

Segundo informações da jornalista Andréia Sadi, do portal g1, as autoridades italianas têm 48 horas para dar continuidade aos encaminhamentos iniciados em uma delegacia da capital italiana, para onde Zambelli foi direcionada. "A cooperação internacional foi fundamental, entre a PF e polícia italiana pela adidância. Foi presa há instantes e levada para uma delegacia da polícia italiana", disse o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, à colunista.

Entre as alternativas estão a prisão domiciliar ou a extradição da parlamentar. A deputada, caso retorne ao país, já deverá cumprir a pena de 10 anos e 8 meses de maneira imediata, pois ao fugir após a condenação, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou sua prisão definitiva além da perda do mandato.

A parlamentar já estava incluída na lista vermelha da Interpol, que acompanhava o caso de perto com auxílio das autoridades brasileiras. Agora, a expectativa é de que o governo italiano se manifeste oficialmente sobre o andamento do pedido de extradição, que já foi solicitado pela justiça brasileira.

Em junho, logo após a fuga, Moraes disse a Itália, por via diplomáticas do Ministério da Justiça, que não iria submeter Carla Zambelli a tortura ou a condições degradantes no Brasil, além de não agravar a pena por motivos polítocos ou impor prisão perpétua.

Relembre o caso

Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti foram condenados pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde tentaram inserir dados falsos, como um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na decisão, ambos também devem pagar uma indenização de R$ 2 milhões por danos morais e coletivos.

A deputada foi acusada, e posteriormente condenada, de integrar uma organização criminosa digital responsável por ataques aos sistemas do Poder Judiciário. Logo depois da condenação, deixou o Brasil, em direção à Itália, onde tem cidadania. Antes passou pelos Estados Unidos.

Matéria em atualização