Foragida, Carla Zambelli chama Moraes de 'ditador' em perfil alternativo no Instagram

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) segue ativa nas redes sociais por meio de um perfil alternativo no Instagram, mesmo após decisão do ministro Alexandre de Moraes que bloqueou as contas principais dela. As informações são do g1.

Com mais de 4.600 seguidores, a conta é utilizada para publicar críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a pessoas ligadas à política nacional. Segundo o portal da TV Globo, o perfil foi criado dia 13 de junho.

A maioria das falas da deputada são direcionadas a Moraes. Em um vídeo recente, ela afirma que o ministro está há anos "brincando de ditador", e chama a taxação imposta pelos Estados Unidos às importações brasileiras de "Taxa Moraes".

Zambelli também parabeniza o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), “pela coragem de enfrentar certas coisas que nenhum outro presidente teve coragem de enfrentar”, agradece o apoio do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante.

Em outros vídeos, a mãe de Zambelli, Rita Zambelli, afirma que a filha está em "exílio", embora a deputada seja considerada foragida internacionalmente por se recusar a entregar o passaporte e descumprir medidas cautelares impostas pelo STF.

Relembre o pedido de prisão de Carla Zambelli

No início de junho, a 1ª turma do supremo condenou, por unanimidade, Carla Zambelli a 10 anos de prisão e à perda do mandato pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Além dela, o hacker Walter Delgatti também foi condenado a 8 anos de reclusão e, junto de Zambelli, terá de pagar uma indenização de R$ 2 milhões por danos morais e coletivos.

Pela proposta de Alexandre, Carla Zambelli fica condenada a 10 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, com perda do mandato parlamentar - a ser declarada pela Câmara dos Deputados após o trânsito em julgado - e inelegibilidade.

Zambelli na mira da polícia e diplomatas

Zambelli fugiu para os Estados Unidos e em seguida para a Itália com o intuito de evitar a sua condenação. A deputada foi incluída na lista vermelha de procurados da Interpol, a tornando uma procurada na Itália. Posteriormente, com o trânsito em julgado de sua sentença, a prisão tornou-se definitiva.