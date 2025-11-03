Meses após desaparecimento, atriz Maria Gladys é vista no RJ

Meses depois de ser dada como desaparecida, a atriz Maria Gladys, 85, foi vista publicamente no Rio de Janeiro, no último sábado (1º). Ela almoçava em um bar no Catete. O registro foi feito por uma fã e compartilhado nas redes sociais.

"Oi, curiosos. Hoje, caminhando pelas proximidades do meu bairro, tive o privilégio de encontrar a atriz Maria Gladys. Com muito respeito, me aproximei e perguntei se poderia tirar essa foto que, agora, compartilho com vocês. Aproveito para agradecê-la pela gentileza que teve comigo", escreveu no Instagram a criadora de conteúdo Fania Freitas.

Desaparecimento

Em abril deste ano, uma das filhas da artista, Maria Thereza, relatou que a mãe desapareceu durante uma estadia em Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais. À época, ela afirmou ainda que Gladys estava sozinha, sem dinheiro e em situação de vulnerabilidade.

A atriz foi encontrada pouco tempo depois, mas não quis se pronunciar sobre o assunto. Em entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da Record TV, ela contou que não conseguiu juntar dinheiro porque teve apenas contratos temporários: "Eu nunca fui contratada [fixa], [era] contratada por novela. Novela são nove meses, um ano. Acabou, fora. Você vive um pouco aquele final de contrato, depois acaba. Nunca me deram esse prazer de relaxar".

"Estou bem, muito bem. Gostaria de trabalhar. Estou há muito tempo sem trabalhar. Me chamem", pediu a artista, que teve seu último papel na série "Pé na Cova" (2016).