Trump crítica construção de Avenida no Pará, e governador rebate

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), respondeu nese domingo (9) a uma crítica feita pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito da construção da Avenida Liberdade, em Belém. A via, que corta uma área de floresta e vem sendo usada como símbolo de urbanização sustentável pelo governo estadual, foi mencionada por Trump em uma publicação nas redes sociais.

“Devastaram a floresta do Brasil para construir uma rodovia de quatro pistas para ambientalistas. Virou um grande escândalo!”, escreveu o republicano, associando a obra à Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), que está sendo sediada em Belém em 2025.

Em resposta, Helder Barbalho usou a mesma plataforma para rebater o comentário de Trump e defender as ações ambientais do Brasil.

“Em vez de falar de estradas, o presidente norte-americano deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas. Poderia celebrar a redução histórica no desmatamento da Amazônia — com destaque para o estado do Pará, que obteve o seu melhor resultado”, afirmou o governador.

Governador convidou presidente para COP 30

Barbalho também aproveitou para provocar o ex-presidente e convidá-lo a participar da conferência.

“Ou no mínimo, [Trump deveria] seguir o exemplo do Governo do Brasil e investir mais de R$ 1 bilhão para salvar florestas no mundo. Ainda dá tempo de passar na Cop 30, presidente Trump. Esperamos você com um tacacá. É melhor agir do que postar”, concluiu o governador do Pará.