Lula troca de avião após falha técnico-operacional, no Pará

Segundo o chefe de Estado, todos que estavam a bordo desceram, já que o avião apresentava risco de pegar fogo

Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Colagem com duas imagens mostra, à esquerda, Lula, e à direita, a aeronave da FAB modelo C-105A Amazonas
Legenda: Modelo C-105 Amazonas foi substituído por um reserva, do tipo C-97 Brasília
Foto: Ricardo Stuckert/PR e Sgt Johnson/Agência Força Aérea

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve que trocar de avião, nessa quinta-feira (2), enquanto cumpria agenda no Pará, após falha no motor ameaçar a segurança dos passageiros a bordo. 

O Palácio do Planalto informou que a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), modelo C-105 Amazonas, apresentou um problema técnico-operacional durante os procedimentos de acionamento dos motores ainda em solo, na capital Belém. 

Segundo o chefe de Estado, todos que estavam a bordo desceram, já que o avião apresentava risco de pegar fogo durante a viagem a Breves, no Arquipélago do Marajó.  

"Fui pegar o avião para ir para o Marajó e teve um problema no motor do avião. O avião [do modelo] Casa da Força Aérea Brasileira. E eu só tinha que agradecer a Deus porque podia ter tido um problema quando eu estivesse no ar e teve quando estava em terra", contou o presidente em entrevista à TV Liberal.

Por precaução, a FAB substituiu o avião por outro reserva — sempre disponível nas missões presidenciais —, um modelo C-97 Brasília.

Com a mudança de aeronave, o Lula seguiu viagem para Breves, onde cumpriu em segurança toda a agenda prevista, sem qualquer alteração no roteiro, detalhou o Palácio do Planalto. 

