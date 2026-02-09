Veja o que funciona em Fortaleza durante o Carnaval 2026

O Carnaval 2026 começa oficialmente no dia 14 e segue até 17 de fevereiro. Para quem decidiu permanecer em Fortaleza durante o feriado, o Diário do Nordeste reuniu as mudanças de funcionamento e o que será mantido no expediente de diversos serviços.

Veja programação abaixo:

Enel

As lojas da Enel funcionam na sexta-feira (13) e fecham de 14 a 17 de fevereiro. Os canais digitais seguem ativos. O atendimento presencial retorna na quarta-feira de Cinzas (18), a partir de 12h.

Correios

As agências dos Correios funcionam normalmente na sexta-feira (13) e no sábado (14), nas agências onde já há trabalho aos sábados. E fecham de 15 a 17 de fevereiro. As agências reabrem na quarta-feira de Cinzas (18) a partir de 12h.

Bares e Restaurantes

Segundo a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), os bares e restaurantes funcionarão normalmente. Alguns estabelecimentos que tradicionalmente não abrem no periodo devem funcionar devido ao aumento do movimento.

Postos de Combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis vão operar entre os dias 13 e 17 de fevereiro.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que, o funcionamento dos supermercados seguirá normalmente no Estado do Ceará entre os dias 13 e 17 de fevereiro.

Ceasa

A diretoria da Ceasa-CE informa que os três entrepostos atacadistas (Maracanaú, Tianguá e Barbalha) não terão expediente na terça-feira (17). Logo, funcionarão normalmente nos dias 13, 14, 16 e 18 de fevereiro, conforme o horário habitual de funcionamento de cada entreposto. funcionará normalmente nos dias

Shoppings

Todos os shoppings funcionarão normalmente na sexta-feira (13) e no sábado (14).

Segue o funcionamento de cada shopping :

Iguatemi

15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval

Lojas e quiosques: 12h às 21h (ao todo 68 lojas estarão abertas).

Lojas âncoras (C&A, Renner, Riachuelo, Zara e Centauro): 11h às 21h.

Praça de Alimentação: 11h às 22h.

Restaurantes: 11h30 às 22h.

Supermercados: 7h às 22h.

Farmácias: 12h às 21h.

Lazer: 12h às 21h.

Cinema: 13h às 21h.

Cobasi: 9h às 21h.

Emílio Ribas: 7h às 17h.

Correios, Polícia Federal, Lotérica, Casa do Cidadão e Detran: fechados.

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Bancos: 12h às 16h

Grand Shopping

15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval

Lojas e quiosques: Funcionamento facultativo (ao todo 6 lojas funcionarão)

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Bancos: Fechados

Cinema: Funcionamento normal, conforme programação

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Bancos: 12h às 16h

RioMar Fortaleza

15/02 | Domingo

Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Espaço Gourmet: 11h às 21h

Boulevard de Restaurantes: 11h às 22h

Farmácias: 11h às 22h

Mercadinho São Luiz: 9h às 22h

Greenlife: 8h às 12h

Go Bigger: 12h às 21h

Game Station: 10h30 às 22h

Órgãos Públicos: fechados

O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Espaço Gourmet: 11h às 22h

Boulevard de Restaurantes: 11h às 22h

Farmácias: 9h às 22h

Mercadinho São Luiz: 10h às 22h

Greenlife: 7h às 17h

Go Bigger: 10h às 22h

Game Station: 12h às 22h

Órgãos Públicos: fechados

O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

RioMar Kennedy

15/02 | Domingo

Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Restaurantes: 10h30 às 21h

Noélia Doces e Salgados: 12h às 21h

Farmácias: 9h às 21h

Smart Fit: 8h às 14h

Planet Park: 12h às 22h

Vila Trampolim: 11h às 21h

Órgãos Públicos: Fechados

O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Restaurantes: 10h às 22h

Noélia Doces e Salgados: 10h às 22h

Farmácias: 8h às 22h

Smart Fit: 8h às 17h

Planet Park: 11h às 22h

Vila Trampolim: 14h às 22h

Órgãos Públicos: fechados

O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Bancos: 12h às 16h

North Shopping Maracanaú

15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval

Lojas e Quiosques: Fechado

Praça de alimentação: 11h às 22h

Lavateria Fast: 11h às 22h

Fazendinha Restaurante: 11h às 00h

SkyFit: 08h às 14h

Cinema: De acordo com a programação

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Bancos: 12h às 16h

North Shopping Fortaleza

15/02 | Domingo de Carnaval

Lojas e quiosques: 12h às 21h

Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Quintal do Nortão: 11h às 23h

Lotérica: Fechada

SmartFit: 5 às 23h

16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Quintal do Nortão: 11h às 23h

Lotérica: Fechada

SmartFit: 08h às 17h

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Via Sul Shopping

15/02 | Domingo de Carnaval

Lojas e quiosques: 12h às 21h

Alimentação e lazer: 11h às 22h



16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Bancos: 12h às 16h

*Estagiária sob supervisão do EditorFelipe Mesquita.