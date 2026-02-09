Veja o que funciona em Fortaleza durante o Carnaval 2026
Há mudanças de funcionamento nos shoppings, órgãos públicos e outros serviços entre os dias 13 e 18 de fevereiro.
O Carnaval 2026 começa oficialmente no dia 14 e segue até 17 de fevereiro. Para quem decidiu permanecer em Fortaleza durante o feriado, o Diário do Nordeste reuniu as mudanças de funcionamento e o que será mantido no expediente de diversos serviços.
Veja programação abaixo:
Enel
As lojas da Enel funcionam na sexta-feira (13) e fecham de 14 a 17 de fevereiro. Os canais digitais seguem ativos. O atendimento presencial retorna na quarta-feira de Cinzas (18), a partir de 12h.
Correios
As agências dos Correios funcionam normalmente na sexta-feira (13) e no sábado (14), nas agências onde já há trabalho aos sábados. E fecham de 15 a 17 de fevereiro. As agências reabrem na quarta-feira de Cinzas (18) a partir de 12h.
Bares e Restaurantes
Segundo a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), os bares e restaurantes funcionarão normalmente. Alguns estabelecimentos que tradicionalmente não abrem no periodo devem funcionar devido ao aumento do movimento.
Postos de Combustíveis
O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis vão operar entre os dias 13 e 17 de fevereiro.
Supermercados
A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que, o funcionamento dos supermercados seguirá normalmente no Estado do Ceará entre os dias 13 e 17 de fevereiro.
Ceasa
A diretoria da Ceasa-CE informa que os três entrepostos atacadistas (Maracanaú, Tianguá e Barbalha) não terão expediente na terça-feira (17). Logo, funcionarão normalmente nos dias 13, 14, 16 e 18 de fevereiro, conforme o horário habitual de funcionamento de cada entreposto. funcionará normalmente nos dias
Shoppings
Todos os shoppings funcionarão normalmente na sexta-feira (13) e no sábado (14).
Segue o funcionamento de cada shopping :
Iguatemi
15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval
- Lojas e quiosques: 12h às 21h (ao todo 68 lojas estarão abertas).
- Lojas âncoras (C&A, Renner, Riachuelo, Zara e Centauro): 11h às 21h.
- Praça de Alimentação: 11h às 22h.
- Restaurantes: 11h30 às 22h.
- Supermercados: 7h às 22h.
- Farmácias: 12h às 21h.
- Lazer: 12h às 21h.
- Cinema: 13h às 21h.
- Cobasi: 9h às 21h.
- Emílio Ribas: 7h às 17h.
- Correios, Polícia Federal, Lotérica, Casa do Cidadão e Detran: fechados.
18/02 | Quarta-feira
10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h
Grand Shopping
15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval
- Lojas e quiosques: Funcionamento facultativo (ao todo 6 lojas funcionarão)
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
- Bancos: Fechados
- Cinema: Funcionamento normal, conforme programação
18/02 | Quarta-feira
10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h
RioMar Fortaleza
15/02 | Domingo
- Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo
- Praça de Alimentação: 10h30 às 22h
- Espaço Gourmet: 11h às 21h
- Boulevard de Restaurantes: 11h às 22h
- Farmácias: 11h às 22h
- Mercadinho São Luiz: 9h às 22h
- Greenlife: 8h às 12h
- Go Bigger: 12h às 21h
- Game Station: 10h30 às 22h
- Órgãos Públicos: fechados
- O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis
16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval
- Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo
- Praça de Alimentação: 10h às 22h
- Espaço Gourmet: 11h às 22h
- Boulevard de Restaurantes: 11h às 22h
- Farmácias: 9h às 22h
- Mercadinho São Luiz: 10h às 22h
- Greenlife: 7h às 17h
- Go Bigger: 10h às 22h
- Game Station: 12h às 22h
- Órgãos Públicos: fechados
- O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis
RioMar Kennedy
15/02 | Domingo
- Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo
- Praça de Alimentação: 10h30 às 22h
- Mercadão São Luiz: 7h às 22h
- Restaurantes: 10h30 às 21h
- Noélia Doces e Salgados: 12h às 21h
- Farmácias: 9h às 21h
- Smart Fit: 8h às 14h
- Planet Park: 12h às 22h
- Vila Trampolim: 11h às 21h
- Órgãos Públicos: Fechados
- O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis
16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval
- Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo
- Praça de Alimentação: 10h às 22h
- Mercadão São Luiz: 7h às 22h
- Restaurantes: 10h às 22h
- Noélia Doces e Salgados: 10h às 22h
- Farmácias: 8h às 22h
- Smart Fit: 8h às 17h
- Planet Park: 11h às 22h
- Vila Trampolim: 14h às 22h
- Órgãos Públicos: fechados
- O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis
18/02 | Quarta-feira
10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h
North Shopping Maracanaú
15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval
- Lojas e Quiosques: Fechado
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Lavateria Fast: 11h às 22h
- Fazendinha Restaurante: 11h às 00h
- SkyFit: 08h às 14h
- Cinema: De acordo com a programação
18/02 | Quarta-feira
10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h
North Shopping Fortaleza
15/02 | Domingo de Carnaval
- Lojas e quiosques: 12h às 21h
- Alimentação e Lazer: 11h às 22h
- Quintal do Nortão: 11h às 23h
- Lotérica: Fechada
- SmartFit: 5 às 23h
16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval
- Lojas e quiosques: 12h às 22h
- Alimentação e Lazer: 11h às 22h
- Quintal do Nortão: 11h às 23h
- Lotérica: Fechada
- SmartFit: 08h às 17h
18/02 | Quarta-feira
10h às 22h | Funcionamento normal
Via Sul Shopping
15/02 | Domingo de Carnaval
- Lojas e quiosques: 12h às 21h
- Alimentação e lazer: 11h às 22h
16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval
- Lojas e quiosques: 12h às 22h
- Alimentação e lazer: das 11h às 22h
18/02 | Quarta-feira
10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h