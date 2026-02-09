Diário do Nordeste
Veja o que funciona em Fortaleza durante o Carnaval 2026

Há mudanças de funcionamento nos shoppings, órgãos públicos e outros serviços entre os dias 13 e 18 de fevereiro.

Escrito por
Nathália Paula Braga* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:00, em 11 de Fevereiro de 2026)
Ceará
A imagem mostra o movimento do comércio popular de fortaleza.
Legenda: Veja como vai funcionar os estabelecimentos e serviços entre os dias 13 e 18 de fevereiro.
Foto: Thiago Gadelha.

O Carnaval 2026 começa oficialmente no dia 14 e segue até 17 de fevereiro. Para quem decidiu permanecer em Fortaleza durante o feriado, o Diário do Nordeste reuniu as mudanças de funcionamento e o que será mantido no expediente de diversos serviços.

Veja programação abaixo:

Enel

As lojas da Enel funcionam na sexta-feira (13) e fecham de 14 a 17 de fevereiro. Os canais digitais seguem ativos. O atendimento presencial retorna na quarta-feira de Cinzas (18), a partir de 12h.

Correios

As agências dos Correios funcionam normalmente na sexta-feira (13) e no sábado (14), nas agências onde já há trabalho aos sábados. E fecham de 15 a 17 de fevereiro. As agências reabrem na quarta-feira de Cinzas (18) a partir de 12h.   

Bares e Restaurantes

Segundo a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), os bares e restaurantes funcionarão normalmente. Alguns estabelecimentos que tradicionalmente não abrem no periodo devem funcionar devido ao aumento do movimento.

Postos de Combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis vão operar entre os dias 13 e 17 de fevereiro. 

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que, o funcionamento dos supermercados seguirá normalmente no Estado do Ceará entre os dias 13 e 17 de fevereiro. 

Ceasa

A diretoria da Ceasa-CE informa que os três entrepostos atacadistas (Maracanaú, Tianguá e Barbalha) não terão expediente na terça-feira (17). Logo, funcionarão normalmente nos dias 13, 14, 16 e 18 de fevereiro, conforme o horário habitual de funcionamento de cada entreposto. funcionará normalmente nos dias 

Shoppings

Todos os shoppings funcionarão normalmente na sexta-feira (13) e no sábado (14). 

Segue o funcionamento de cada shopping :

Iguatemi

15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval

  • Lojas e quiosques: 12h às 21h (ao todo 68 lojas estarão abertas).
  • Lojas âncoras (C&A, Renner, Riachuelo, Zara e Centauro): 11h às 21h.
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h.
  • Restaurantes: 11h30 às 22h.
  • Supermercados: 7h às 22h.
  • Farmácias: 12h às 21h.
  • Lazer: 12h às 21h.
  • Cinema: 13h às 21h.
  • Cobasi: 9h às 21h.
  • Emílio Ribas: 7h às 17h.
  • Correios, Polícia Federal, Lotérica, Casa do Cidadão e Detran: fechados.

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h

Grand Shopping 

15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval

  • Lojas e quiosques: Funcionamento facultativo (ao todo 6 lojas funcionarão)
  • Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
  • Bancos: Fechados
  • Cinema: Funcionamento normal, conforme programação

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h

RioMar Fortaleza

15/02 | Domingo

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo  
  • Praça de Alimentação: 10h30 às 22h  
  • Espaço Gourmet: 11h às 21h  
  • Boulevard de Restaurantes: 11h às 22h  
  • Farmácias: 11h às 22h  
  • Mercadinho São Luiz: 9h às 22h  
  • Greenlife: 8h às 12h  
  • Go Bigger: 12h às 21h  
  • Game Station: 10h30 às 22h  
  • Órgãos Públicos: fechados  
  • O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo  
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h  
  • Espaço Gourmet: 11h às 22h  
  • Boulevard de Restaurantes: 11h às 22h  
  • Farmácias: 9h às 22h  
  • Mercadinho São Luiz: 10h às 22h  
  • Greenlife: 7h às 17h  
  • Go Bigger: 10h às 22h 
  • Game Station: 12h às 22h  
  • Órgãos Públicos: fechados  
  • O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

RioMar Kennedy  

15/02 | Domingo

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo  
  • Praça de Alimentação: 10h30 às 22h  
  • Mercadão São Luiz: 7h às 22h  
  • Restaurantes: 10h30 às 21h  
  • Noélia Doces e Salgados: 12h às 21h 
  • Farmácias: 9h às 21h  
  • Smart Fit: 8h às 14h  
  • Planet Park: 12h às 22h  
  • Vila Trampolim: 11h às 21h  
  • Órgãos Públicos: Fechados  
  • O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h, funcionamento facultativo 
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h  
  • Mercadão São Luiz: 7h às 22h  
  • Restaurantes: 10h às 22h  
  • Noélia Doces e Salgados: 10h às 22h 
  • Farmácias: 8h às 22h  
  • Smart Fit: 8h às 17h  
  • Planet Park: 11h às 22h   
  • Vila Trampolim: 14h às 22h  
  • Órgãos Públicos: fechados 
  • O funcionamento do Cinema será de acordo com programação da Cinépolis

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h

North Shopping Maracanaú

15, 16 e 17/02 | Domingo, segunda e terça-feira de Carnaval

  • Lojas e Quiosques: Fechado
  • Praça de alimentação: 11h às 22h
  • Lavateria Fast: 11h às 22h
  • Fazendinha Restaurante: 11h às 00h
  • SkyFit: 08h às 14h
  • Cinema: De acordo com a programação

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h

North Shopping Fortaleza

15/02 | Domingo de Carnaval

  • Lojas e quiosques: 12h às 21h 
  • Alimentação e Lazer: 11h às 22h
  • Quintal do Nortão: 11h às 23h
  • Lotérica: Fechada
  • SmartFit: 5 às 23h 

16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

  • Lojas e quiosques: 12h às 22h 
  • Alimentação e Lazer: 11h às 22h
  • Quintal do Nortão: 11h às 23h
  • Lotérica: Fechada
  • SmartFit: 08h às 17h

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal

Via Sul Shopping

15/02 | Domingo de Carnaval

  • Lojas e quiosques: 12h às 21h 
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h


16 e 17/02 | segunda e terça-feira de carnaval

  • Lojas e quiosques: 12h às 22h 
  • Alimentação e lazer: das 11h às 22h

18/02 | Quarta-feira

10h às 22h | Funcionamento normal
Bancos: 12h às 16h

*Estagiária sob supervisão do EditorFelipe Mesquita.

