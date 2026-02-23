68 cidades voltam a registrar seca extrema e CE tem pior cenário em 7 anos; veja lista

As poucas chuvas na pré-estação cearense, período que ficou 37% abaixo da média histórica, já refletem em um indicador preocupante para o Estado: 68 cidades voltaram à situação de seca extrema (veja lista abaixo), o pior cenário do Ceará desde fevereiro de 2019.

A informação é do Monitor de Secas, divulgado mensalmente, e que tem a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) entre as instituições estaduais autoras dos mapas.

A plataforma classifica a ocorrência de seca em cinco níveis:

S0 - seca fraca;

S1 - seca moderada;

S2 - seca grave;

S3 - seca extrema;

S4 - seca excepcional.

O levantamento de janeiro de 2026 mostra o retorno do segundo nível mais severo de seca ao território do Ceará, a extrema, o que não ocorria há sete anos.

Além das cidades cearenses nessa situação, outras 28 têm cenário de seca grave (S2), 87 estão em seca moderada (S1), e uma – Paracuru, na Grande Fortaleza – tem nível de seca fraca (S0).

O monitor aponta que o Ceará apresenta algum nível de seca em cada município desde julho de 2023. A seca excepcional, porém, a mais severa, não atinge nenhuma localidade cearense desde janeiro de 2018.

No Ceará, além das poucas chuvas nos últimos 9 meses, outro fator interfere no avanço da seca: as altas temperaturas, como explica Francisco Vasconcelos Júnior, pesquisador da Funceme. “Elas favorecem a evaporação, geram um estresse para a vegetação e trazem impacto. Seca é impacto”, frisa.

Em todo o Nordeste, as secas grave e extrema recuaram em apenas dois estados, no mês passado: Bahia (parcialmente) e Piauí. Por outro lado, além do Ceará, houve avanço da seca extrema em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte; da grave em Alagoas, Sergipe e Bahia; e da moderada no Maranhão e no litoral leste do nordeste.

Segundo semestre preocupa

A expectativa é que a quadra chuvosa, iniciada neste mês de fevereiro e estendida até maio, ajude a atenuar a situação e recuar a seca no território cearense, uma vez que há precipitações e redução das temperaturas em diversas localidades.

A preocupação, contudo, deve se manter no segundo semestre. “Em fevereiro isso vai ser atenuado, devido às precipitações que ocorreram na parte mais central e sul do Estado. Mas no extremo norte e na parte mais leste da região Jaguaribana isso (seca) deve se manter”, situa o pesquisador.

“De fato, é algo que, mesmo que na condição atual seja atenuado, existe uma preocupação grande para o segundo semestre, com impactos de secas em reservatórios do estado, vários abaixo de 30%, e também com impacto na vegetação”, complementa.

Hoje, apenas cinco açudes cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) têm volume acima de 90%:

Curral Velho, em Morada Nova, com 91,5%;

Tijuquinha, em Baturité, com 90,3%;

Cachoeira, em Aurora, com 92,5%;

Olho d'água, em Várzea Alegre, com 95,1%;

São José III, em Ipaporanga, com 91,1%.

Outros 39 reservatórios amargam volumes abaixo de 30%, incluindo o Castanhão, o maior do Estado, que possui 20,3% da capacidade preenchidos.

Cidades do Ceará com seca extrema

Abaiara

Acarape

Alto Santo

Aracati

Aracoiaba

Araripe

Aratuba

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barreira

Barro

Baturité

Beberibe

Boa Viagem

Brejo Santo

Canindé

Capistrano

Caridade

Cascavel

Choró

Chorozinho

Crato

Ereré

Fortim

Guaramiranga

Ibaretama

Ibicuitinga

Icapuí

Icó

Ipaumirim

Iracema

Itaiçaba

Itapiúna

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jardim

Jati

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Morada Nova

Mulungu

Ocara

Pacoti

Palhano

Penaforte

Pereiro

Porteiras

Potiretama

Quixadá

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Russas

Salitre

Santa Quitéria

Santana do Cariri

São João do Jaguaribe

Tabuleiro do Norte

Umari

Cidades do Ceará com seca grave

Aiuaba

Apuiarés

Campos Sales

Caririaçu

Catunda

Cedro

General Sampaio

Guaiúba

Hidrolândia

Horizonte

Irauçuba

Itaitinga

Juazeiro do Norte

Maranguape

Milhã

Monsenhor Tabosa

Nova Olinda

Orós

Pacajus

Palmácia

Parambu

Paramoti

Pentecoste

Potengi

Sobral

Solonópole

Tamboril

Tejuçuoca

Cidades do Ceará com seca moderada

Acaraú

Acopiara

Alcântaras

Altaneira

Amontada

Antonina do Norte

Aquiraz

Ararendá

Arneiroz

Assaré

Barroquinha

Bela Cruz

Camocim

Cariré

Cariús

Carnaubal

Catarina

Caucaia

Chaval

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Eusébio

Farias Brito

Forquilha

Fortaleza

Frecheirinha

Graça

Granja

Granjeiro

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Itapajé

Itapipoca

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Jucás

Maracanaú

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Mombaça

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Nova Russas

Novo Oriente

Pacatuba

Pacujá

Paraipaba

Pedra Branca

Pindoretama

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Quiterianópolis

Quixelô

Reriutaba

Saboeiro

Santana do Acaraú

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá

Tarrafas

Tauá

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Cidade do Ceará com seca fraca

Somente o município de Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), aparece nesta categoria em janeiro de 2026.