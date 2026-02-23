Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

68 cidades voltam a registrar seca extrema e CE tem pior cenário em 7 anos; veja lista

Outros municípios estão em situação de seca fraca, moderada ou grave.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Ceará
Homem em carroça puxada por cavalo, transportando barris de água azuis perto de um lago em uma paisagem rural seca, acompanhado por um cachorro.
Legenda: Todo o território do Ceará amargava algum nível de seca em janeiro de 2026.
Foto: Cid Barbosa/Arquivo DN.

As poucas chuvas na pré-estação cearense, período que ficou 37% abaixo da média histórica, já refletem em um indicador preocupante para o Estado: 68 cidades voltaram à situação de seca extrema (veja lista abaixo), o pior cenário do Ceará desde fevereiro de 2019

A informação é do Monitor de Secas, divulgado mensalmente, e que tem a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) entre as instituições estaduais autoras dos mapas.

A plataforma classifica a ocorrência de seca em cinco níveis:

  • S0 - seca fraca;
  • S1 - seca moderada;
  • S2 - seca grave;
  • S3 - seca extrema;
  • S4 - seca excepcional.

O levantamento de janeiro de 2026 mostra o retorno do segundo nível mais severo de seca ao território do Ceará, a extrema, o que não ocorria há sete anos. 

Veja também

teaser image
Ceará

Pré-estação chuvosa no CE termina abaixo da média mesmo com chuvas no fim de janeiro; veja volumes

teaser image
Ceará

Mais calor e inundações? Emissões de gases do efeito estufa por desmatamento no CE aumentam 172%

Além das cidades cearenses nessa situação, outras 28 têm cenário de seca grave (S2), 87 estão em seca moderada (S1), e uma – Paracuru, na Grande Fortaleza – tem nível de seca fraca (S0).

O monitor aponta que o Ceará apresenta algum nível de seca em cada município desde julho de 2023. A seca excepcional, porém, a mais severa, não atinge nenhuma localidade cearense desde janeiro de 2018.

Mapa mostra em tons de laranja a vermelho as cidades do Ceará com níveis de seca.
Foto: Reprodução/Funceme.

No Ceará, além das poucas chuvas nos últimos 9 meses, outro fator interfere no avanço da seca: as altas temperaturas, como explica Francisco Vasconcelos Júnior, pesquisador da Funceme. “Elas favorecem a evaporação, geram um estresse para a vegetação e trazem impacto. Seca é impacto”, frisa.

Em todo o Nordeste, as secas grave e extrema recuaram em apenas dois estados, no mês passado: Bahia (parcialmente) e Piauí. Por outro lado, além do Ceará, houve avanço da seca extrema em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte; da grave em Alagoas, Sergipe e Bahia; e da moderada no Maranhão e no litoral leste do nordeste.

Segundo semestre preocupa

A expectativa é que a quadra chuvosa, iniciada neste mês de fevereiro e estendida até maio, ajude a atenuar a situação e recuar a seca no território cearense, uma vez que há precipitações e redução das temperaturas em diversas localidades.

A preocupação, contudo, deve se manter no segundo semestre. “Em fevereiro isso vai ser atenuado, devido às precipitações que ocorreram na parte mais central e sul do Estado. Mas no extremo norte e na parte mais leste da região Jaguaribana isso (seca) deve se manter”, situa o pesquisador.

“De fato, é algo que, mesmo que na condição atual seja atenuado, existe uma preocupação grande para o segundo semestre, com impactos de secas em reservatórios do estado, vários abaixo de 30%, e também com impacto na vegetação”, complementa.

Hoje, apenas cinco açudes cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) têm volume acima de 90%:

  • Curral Velho, em Morada Nova, com 91,5%;
  • Tijuquinha, em Baturité, com 90,3%;
  • Cachoeira, em Aurora, com 92,5%;
  • Olho d'água, em Várzea Alegre, com 95,1%;
  • São José III, em Ipaporanga, com 91,1%.

Outros 39 reservatórios amargam volumes abaixo de 30%, incluindo o Castanhão, o maior do Estado, que possui 20,3% da capacidade preenchidos.

Cidades do Ceará com seca extrema

  • Abaiara
  • Acarape
  • Alto Santo
  • Aracati
  • Aracoiaba
  • Araripe
  • Aratuba
  • Aurora
  • Baixio
  • Banabuiú
  • Barbalha
  • Barreira
  • Barro
  • Baturité
  • Beberibe
  • Boa Viagem
  • Brejo Santo
  • Canindé
  • Capistrano
  • Caridade
  • Cascavel
  • Choró
  • Chorozinho
  • Crato
  • Ereré
  • Fortim
  • Guaramiranga
  • Ibaretama
  • Ibicuitinga
  • Icapuí
  • Icó
  • Ipaumirim
  • Iracema
  • Itaiçaba
  • Itapiúna
  • Itatira
  • Jaguaretama
  • Jaguaribara
  • Jaguaribe
  • Jaguaruana
  • Jardim
  • Jati
  • Lavras da Mangabeira
  • Limoeiro do Norte
  • Madalena
  • Mauriti
  • Milagres
  • Missão Velha
  • Morada Nova
  • Mulungu
  • Ocara
  • Pacoti
  • Palhano
  • Penaforte
  • Pereiro
  • Porteiras
  • Potiretama
  • Quixadá
  • Quixeramobim
  • Quixeré
  • Redenção
  • Russas
  • Salitre
  • Santa Quitéria
  • Santana do Cariri
  • São João do Jaguaribe
  • Tabuleiro do Norte
  • Umari

Cidades do Ceará com seca grave

  • Aiuaba
  • Apuiarés
  • Campos Sales
  • Caririaçu
  • Catunda
  • Cedro
  • General Sampaio
  • Guaiúba
  • Hidrolândia
  • Horizonte
  • Irauçuba
  • Itaitinga
  • Juazeiro do Norte
  • Maranguape
  • Milhã
  • Monsenhor Tabosa
  • Nova Olinda
  • Orós
  • Pacajus
  • Palmácia
  • Parambu
  • Paramoti
  • Pentecoste
  • Potengi
  • Sobral
  • Solonópole
  • Tamboril
  • Tejuçuoca

Cidades do Ceará com seca moderada

  • Acaraú
  • Acopiara
  • Alcântaras
  • Altaneira
  • Amontada
  • Antonina do Norte
  • Aquiraz
  • Ararendá
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Barroquinha
  • Bela Cruz
  • Camocim
  • Cariré
  • Cariús
  • Carnaubal
  • Catarina
  • Caucaia
  • Chaval
  • Coreaú
  • Crateús
  • Croatá
  • Cruz
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Eusébio
  • Farias Brito
  • Forquilha
  • Fortaleza
  • Frecheirinha
  • Graça
  • Granja
  • Granjeiro
  • Groaíras
  • Guaraciaba do Norte
  • Ibiapina
  • Iguatu
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Itapajé
  • Itapipoca
  • Itarema
  • Jijoca de Jericoacoara
  • Jucás
  • Maracanaú
  • Marco
  • Martinópole
  • Massapê
  • Meruoca
  • Miraíma
  • Mombaça
  • Moraújo
  • Morrinhos
  • Mucambo
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Pacatuba
  • Pacujá
  • Paraipaba
  • Pedra Branca
  • Pindoretama
  • Piquet Carneiro
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Quiterianópolis
  • Quixelô
  • Reriutaba
  • Saboeiro
  • Santana do Acaraú
  • São Benedito
  • São Gonçalo do Amarante
  • São Luís do Curu
  • Senador Pompeu
  • Senador Sá
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Tianguá
  • Trairi
  • Tururu
  • Ubajara
  • Umirim
  • Uruburetama
  • Uruoca
  • Varjota
  • Várzea Alegre
  • Viçosa do Ceará

Cidade do Ceará com seca fraca

Somente o município de Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), aparece nesta categoria em janeiro de 2026.

