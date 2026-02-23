68 cidades voltam a registrar seca extrema e CE tem pior cenário em 7 anos; veja lista
Outros municípios estão em situação de seca fraca, moderada ou grave.
As poucas chuvas na pré-estação cearense, período que ficou 37% abaixo da média histórica, já refletem em um indicador preocupante para o Estado: 68 cidades voltaram à situação de seca extrema (veja lista abaixo), o pior cenário do Ceará desde fevereiro de 2019.
A informação é do Monitor de Secas, divulgado mensalmente, e que tem a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) entre as instituições estaduais autoras dos mapas.
A plataforma classifica a ocorrência de seca em cinco níveis:
- S0 - seca fraca;
- S1 - seca moderada;
- S2 - seca grave;
- S3 - seca extrema;
- S4 - seca excepcional.
O levantamento de janeiro de 2026 mostra o retorno do segundo nível mais severo de seca ao território do Ceará, a extrema, o que não ocorria há sete anos.
Além das cidades cearenses nessa situação, outras 28 têm cenário de seca grave (S2), 87 estão em seca moderada (S1), e uma – Paracuru, na Grande Fortaleza – tem nível de seca fraca (S0).
O monitor aponta que o Ceará apresenta algum nível de seca em cada município desde julho de 2023. A seca excepcional, porém, a mais severa, não atinge nenhuma localidade cearense desde janeiro de 2018.
No Ceará, além das poucas chuvas nos últimos 9 meses, outro fator interfere no avanço da seca: as altas temperaturas, como explica Francisco Vasconcelos Júnior, pesquisador da Funceme. “Elas favorecem a evaporação, geram um estresse para a vegetação e trazem impacto. Seca é impacto”, frisa.
Em todo o Nordeste, as secas grave e extrema recuaram em apenas dois estados, no mês passado: Bahia (parcialmente) e Piauí. Por outro lado, além do Ceará, houve avanço da seca extrema em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte; da grave em Alagoas, Sergipe e Bahia; e da moderada no Maranhão e no litoral leste do nordeste.
Segundo semestre preocupa
A expectativa é que a quadra chuvosa, iniciada neste mês de fevereiro e estendida até maio, ajude a atenuar a situação e recuar a seca no território cearense, uma vez que há precipitações e redução das temperaturas em diversas localidades.
A preocupação, contudo, deve se manter no segundo semestre. “Em fevereiro isso vai ser atenuado, devido às precipitações que ocorreram na parte mais central e sul do Estado. Mas no extremo norte e na parte mais leste da região Jaguaribana isso (seca) deve se manter”, situa o pesquisador.
“De fato, é algo que, mesmo que na condição atual seja atenuado, existe uma preocupação grande para o segundo semestre, com impactos de secas em reservatórios do estado, vários abaixo de 30%, e também com impacto na vegetação”, complementa.
Hoje, apenas cinco açudes cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) têm volume acima de 90%:
- Curral Velho, em Morada Nova, com 91,5%;
- Tijuquinha, em Baturité, com 90,3%;
- Cachoeira, em Aurora, com 92,5%;
- Olho d'água, em Várzea Alegre, com 95,1%;
- São José III, em Ipaporanga, com 91,1%.
Outros 39 reservatórios amargam volumes abaixo de 30%, incluindo o Castanhão, o maior do Estado, que possui 20,3% da capacidade preenchidos.
Cidades do Ceará com seca extrema
- Abaiara
- Acarape
- Alto Santo
- Aracati
- Aracoiaba
- Araripe
- Aratuba
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barreira
- Barro
- Baturité
- Beberibe
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cascavel
- Choró
- Chorozinho
- Crato
- Ereré
- Fortim
- Guaramiranga
- Ibaretama
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Icó
- Ipaumirim
- Iracema
- Itaiçaba
- Itapiúna
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jardim
- Jati
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Missão Velha
- Morada Nova
- Mulungu
- Ocara
- Pacoti
- Palhano
- Penaforte
- Pereiro
- Porteiras
- Potiretama
- Quixadá
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Russas
- Salitre
- Santa Quitéria
- Santana do Cariri
- São João do Jaguaribe
- Tabuleiro do Norte
- Umari
Cidades do Ceará com seca grave
- Aiuaba
- Apuiarés
- Campos Sales
- Caririaçu
- Catunda
- Cedro
- General Sampaio
- Guaiúba
- Hidrolândia
- Horizonte
- Irauçuba
- Itaitinga
- Juazeiro do Norte
- Maranguape
- Milhã
- Monsenhor Tabosa
- Nova Olinda
- Orós
- Pacajus
- Palmácia
- Parambu
- Paramoti
- Pentecoste
- Potengi
- Sobral
- Solonópole
- Tamboril
- Tejuçuoca
Cidades do Ceará com seca moderada
- Acaraú
- Acopiara
- Alcântaras
- Altaneira
- Amontada
- Antonina do Norte
- Aquiraz
- Ararendá
- Arneiroz
- Assaré
- Barroquinha
- Bela Cruz
- Camocim
- Cariré
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Caucaia
- Chaval
- Coreaú
- Crateús
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Eusébio
- Farias Brito
- Forquilha
- Fortaleza
- Frecheirinha
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Ibiapina
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Itapajé
- Itapipoca
- Itarema
- Jijoca de Jericoacoara
- Jucás
- Maracanaú
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Mombaça
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Pacatuba
- Pacujá
- Paraipaba
- Pedra Branca
- Pindoretama
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Quiterianópolis
- Quixelô
- Reriutaba
- Saboeiro
- Santana do Acaraú
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Cidade do Ceará com seca fraca
Somente o município de Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), aparece nesta categoria em janeiro de 2026.