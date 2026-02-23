Fortaleza e mais 80 cidades do CE podem sofrer com chuvas intensas e rajadas de vento até terça (24)
A previsão é que a chuva atinja até 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h.
Mais de 80 municípios do Ceará apresentam condições favoráveis para chuvas intensas e fortes rajadas de vento nesta segunda (23) e terça-feira (24), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu novos avisos para o território cearense.
Conforme o órgão, cidades como Baturité, Beberibe, Aracati, Canindé, Fortaleza, Eusébio, Itaitinga e Russas têm perigo potencial de receber precipitações severas.
A previsão é que a chuva atinja entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A previsão é válida até às 23h59 de amanhã (24).
Veja os municípios
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Chorozinho
- Coreaú
- Cru
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- General Sampaio
- Granja
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Horizonte
- Ibaretama
- Icapuí
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itarema
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mulungu
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pindoretama
- Quixeré
- Redenção
- Russas
- Santana do Acaraú
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Senador Sá
- Sobral
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Viçosa do Ceará
Como funcionam os avisos
Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.
Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.
Previsão do tempo para o Ceará
Conforme previsão divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para o início desta semana, são esperadas condições de sol, nebulosidade variável e chuvas isoladas em todas as macrorregiões do estado.
Na noite desta segunda-feira (23), podem ocorrer pancadas de chuvas na região do Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.
Para terça-feira (24), são esperadas precipitações isoladas de fraca intensidade, principalmente no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e na região do Cariri, durante a madrugada e o início da manhã, além da porção noroeste do estado ao longo da tarde.
Segunda-feira
Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no sul do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.
Terça-feira
Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a momentos de nublado em todas as macrorregiões, com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e Maciço de Baturité. No Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns com chuva de intensidade fraca a moderada.
Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.
Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada na porção norte do estado.
Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.
Quarta-feira
Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada na faixa litorânea.
Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com chuva isolada no Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza.
Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada no noroeste do estado.
Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com baixa possibilidade de chuva isolad no Cariri e na Ibiapaba. em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba.