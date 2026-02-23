Diário do Nordeste
Fortaleza e mais 80 cidades do CE podem sofrer com chuvas intensas e rajadas de vento até terça (24)

A previsão é que a chuva atinja até 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
foto de mulher de costas segurando um guarda-chuva preto.
Legenda: Conforme previsão da Funceme, são esperadas condições de nebulosidade variável e chuvas isoladas em todas as macrorregiões do estado para o início desta semana.
Foto: Davi Rocha.

Mais de 80 municípios do Ceará apresentam condições favoráveis para chuvas intensas e fortes rajadas de vento nesta segunda (23) e terça-feira (24), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu novos avisos para o território cearense.

Conforme o órgão, cidades como Baturité, Beberibe, Aracati, Canindé, Fortaleza, Eusébio, Itaitinga e Russas têm perigo potencial de receber precipitações severas.

A previsão é que a chuva atinja entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A previsão é válida até às 23h59 de amanhã (24).

Veja os municípios

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Alcântaras
  4. Amontada
  5. Apuiarés
  6. Aquiraz
  7. Aracati
  8. Aracoiaba
  9. Aratuba
  10. Barreira
  11. Barroquinha
  12. Baturité
  13. Beberibe
  14. Bela Cruz
  15. Camocim
  16. Canindé
  17. Capistrano
  18. Caridade
  19. Cascavel
  20. Caucaia
  21. Chaval
  22. Chorozinho
  23. Coreaú
  24. Cru
  25. Eusébio
  26. Forquilha
  27. Fortaleza
  28. Fortim
  29. General Sampaio
  30. Granja
  31. Guaiúba
  32. Guaramiranga
  33. Horizonte
  34. Ibaretama
  35. Icapuí
  36. Irauçuba
  37. Itaiçaba
  38. Itaitinga
  39. Itapajé
  40. Itapipoca
  41. Itarema
  42. Jaguaruana
  43. Jijoca de Jericoacoara
  44. Maracanaú
  45. Maranguape
  46. Marco
  47. Martinópole
  48. Massapê
  49. Meruoca
  50. Miraíma
  51. Morada Nova
  52. Moraújo
  53. Morrinhos
  54. Mulungu
  55. Ocara
  56. Pacajus
  57. Pacatuba
  58. Pacoti
  59. Palhano
  60. Palmácia
  61. Paracuru
  62. Paraipaba
  63. Paramoti
  64. Pentecoste
  65. Pindoretama
  66. Quixeré
  67. Redenção
  68. Russas
  69. Santana do Acaraú
  70. São Gonçalo do Amarante
  71. São Luís do Curu
  72. Senador Sá
  73. Sobral
  74. Tejuçuoca
  75. Tianguá
  76. Trairi
  77. Tururu
  78. Umirim
  79. Uruburetama
  80. Uruoca
  81. Viçosa do Ceará

Como funcionam os avisos

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Previsão do tempo para o Ceará

Conforme previsão divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para o início desta semana, são esperadas condições de sol, nebulosidade variável e chuvas isoladas em todas as macrorregiões do estado.

Na noite desta segunda-feira (23), podem ocorrer pancadas de chuvas na região do Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Para terça-feira (24), são esperadas precipitações isoladas de fraca intensidade, principalmente no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e na região do Cariri, durante a madrugada e o início da manhã, além da porção noroeste do estado ao longo da tarde.

Segunda-feira

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no sul do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Terça-feira

Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a momentos de nublado em todas as macrorregiões, com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e Maciço de Baturité. No Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns com chuva de intensidade fraca a moderada.

Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada na porção norte do estado.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Quarta-feira

Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada na faixa litorânea.

Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com chuva isolada no Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada no noroeste do estado.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com baixa possibilidade de chuva isolad no Cariri e na Ibiapaba. em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba.

