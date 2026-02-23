Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Plano de saúde Best Senior lança modelo com coparticipação no Ceará

A novidade é uma estratégia para dar mais opções de escolha entre previsibilidade e acessibilidade para os clientes

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Os clientes da Best Senior contam com a Rede Oto de hospitais para cuidado
Foto: divulgação

Em busca de proporcionar mais flexibilidade e opções para os clientes, o plano de saúde Best Senior lança o modelo de plano com coparticipação para as cidades de Fortaleza e Caucaia.

A opção com coparticipação amplia a acessibilidade ao permitir mensalidades mais baixas, já que o cliente paga um valor reduzido no plano e participa com uma pequena parcela apenas quando utiliza consultas, exames ou procedimentos.

O modelo é voltado para quem busca economia no dia a dia e usa os serviços de saúde de forma pontual. Assim, a Best Senior segue oferecendo soluções completas, transparentes e adaptadas às diferentes necessidades da população cearense, com foco em manter qualidade, segurança e cuidado em todas as modalidades.

O plano de saúde Best Senior já oferta o modelo sem coparticipação para milhares de clientes no Ceará, o que permite um maior controle e previsibilidade financeira.

O Best Senior é voltado para pessoa física e para pequenas, médias e grandes empresas, atendendo especialmente o público a partir de 44 anos. Entre os diferenciais, oferece carência zero para consultas e exames, garantindo mais agilidade no acesso aos serviços de saúde.

Rede ampla de atendimento

Ambas as opções, tanto com coparticipação quanto sem, contam com a rede credenciada da Rede OTO (OTO Aldeota, OTO Meireles, OTO Santos Dumont, OTO Sul e OTO Caucaia), ampliando o acesso rápido a consultas, exames, pronto atendimento e hospitais de referência.

A estrutura proporciona atendimento técnico de excelência aliado à humanização em todas as etapas. Nos laboratórios parceiros, como Argos Patologia, Clementino Fraga e OtoLab, os beneficiários contam com tecnologia atualizada, precisão nos diagnósticos e ambientes projetados para garantir conforto durante todo o processo.

O Best Senior também dispõe de uma clínica própria, localizada na Av. Desembargador Moreira, nº 1940, no bairro Aldeota, que reforça o suporte presencial da operadora.

Serviço
Plano de Saúde Best Senior |Ceará
Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº 1940, Aldeota – Fortaleza/CE
Telefone: (85) 4042-3324
Site: https://bestsenior.com.br/ceara
Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara
Instagram: @bestseniorfortaleza

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Ceará

Plano de saúde Best Senior lança modelo com coparticipação no Ceará

A novidade é uma estratégia para dar mais opções de escolha entre previsibilidade e acessibilidade para os clientes

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Montagem de fotos de produtos como carnes e laticínios vendidos no chão em mercadinhos de Fortaleza.
Ceará

Atacarejos informais geram filas com promoções em Fortaleza e vendem carnes sem refrigeração

Práticas descumprem normas para segurança dos alimentos e saúde do consumidor.

Redação
Há 2 horas
Ceará

Secretária de Cultura afirma ser ‘difícil’ cuidar de patrimônio histórico de Fortaleza

Helena Barbosa aponta que interesses econômicos são desafio para realizar ações.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
'Sem o assassino preso, não vivemos o luto', diz irmão de influencer morta em Itapipoca
Ceará

'Sem o assassino preso, não vivemos o luto', diz irmão de influencer morta em Itapipoca

Moradores de Itapipoca protestaram e pediramm justiça neste sábado.

Letícia do Vale
21 de Fevereiro de 2026
Estação de ônibus moderna com coberturas elegantes e transporte público eficiente em uma cidade brasileira.
Ceará

Etufor anuncia extensão de linhas para Terminal Santuário da Fé, no Centro; confira

A medida deve ampliar o itinerário de quatro linhas e começa a valer no próximo sábado (28).

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Chuva alaga ruas e invade imóveis em Canindé
Ceará

Chuva alaga ruas e invade imóveis em Canindé

A Defesa Civil informou que os alagamentos foram pontuais.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Ceará

Supermercado é autuado em Fortaleza por vender queijo e derivados vencidos

O supermercado informou, em nota, que "adota um rigoroso processo interno de controle" e, em casos de não identificação, a remoção é feita imediatamente após sinalização.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra grupo de mulheres usando camista branca em um espaço parecido com um auditório.
Ceará

Projeto que acolhe mulheres vítimas de violência no CE atenderá crianças e adolescentes; saiba mais

A iniciativa é da Universidade Estadual do Ceará (Uece), voltada a pessoas de todas as idades e classes sociais.

Sofia Leite*
21 de Fevereiro de 2026
Na imagem, o Farol do Mucuripe, localizado em Fortaleza, Ceará. O edifício histórico possui um formato octogonal e é pintado em um amarelo vibrante, com detalhes em branco nas molduras e janelas. Ele está situado no topo de uma pequena colina gramada, sob um céu azul intenso com nuvens brancas finas e alongadas que parecem irradiar de trás da estrutura. No primeiro plano, há uma escadaria de pedra cinza com corrimãos metálicos que leva até a entrada do farol. A base do terreno é cercada por um guarda-corpo de vidro moderno. A iluminação é de luz do dia natural, realçando o contraste entre o amarelo do prédio, o verde da grama e o azul do céu.
Ceará

Farol do Mucuripe: Estado prepara programação cultural e gestão compartilhada para o 1º semestre

Demandas são reivindicações da população e, entre as atividades, estão exposição e apresentações artísticas.

Diego Barbosa
21 de Fevereiro de 2026
Agricultor fura poço no quintal em busca de água e encontra possível reserva de petróleo no CE
Ceará

Agricultor fura poço no quintal em busca de água e encontra possível reserva de petróleo no CE

O material encontrado foi analisado pelo IFCE, e os resultados foram enviados para órgão federal.

Carol Melo
20 de Fevereiro de 2026
Fotografia panorâmica de uma encosta de serra densamente arborizada sob um céu azul com nuvens brancas. No sopé da elevação, destaca-se uma área urbana com casas de telhados cerâmicos e uma torre de comunicação alta e fina. A vegetação é verde vibrante, típica de regiões tropicais, cobrindo quase toda a extensão do relevo acidentado.
Ceará

Crato planeja criar Jardim Botânico do Cariri com teleférico

Projeto deve ser iniciado ainda em 2026, mas tem recebido críticas relacionadas ao meio ambiente.

Ana Beatriz Caldas
20 de Fevereiro de 2026
Fortaleza prevê reformar Memorial, Biblioteca, Mercado e Teatro para celebrar 300 anos; veja locais
Ceará

Fortaleza prevê reformar Memorial, Biblioteca, Mercado e Teatro para celebrar 300 anos; veja locais

Equipamentos culturais devem ser entregues para celebrar aniversário da capital.

Theyse Viana e Carol Melo
20 de Fevereiro de 2026
Carros colidem e um deles invade barraca de praia na Beira-Mar de Fortaleza; vídeo
Ceará

Carros colidem e um deles invade barraca de praia na Beira-Mar de Fortaleza; vídeo

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência.

João Lima Neto
20 de Fevereiro de 2026
Duas pessoas com guarda-chuvas coloridos caminhando em uma rua molhada sob a chuva, com fachadas de lojas ao fundo.
Ceará

Fim de semana deve ser de chuvas intensas em cidades do CE; veja locais

Novos avisos do Inmet indicam condições até este sábado (21).

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Criança tem parada respiratória após reação alérgica a xarope em Fortaleza
Ceará

Criança tem parada respiratória após reação alérgica a xarope em Fortaleza

Menina foi socorrida por guardas municipais e depois levada pelos agentes até o IJF, onde teve o quadro estabilizado.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Ceará

Governo do Ceará altera critérios do Prêmio Escola Nota 10; confira mudanças

A premiação concede apoio financeiro e técnico às escolas com os melhores resultados de alunos do 2º, 5º e 9º ano no Spaece.

Thatiany Nascimento
20 de Fevereiro de 2026
Ceará

Ram Newsedan realiza “Rampage Drive” com ofertas especiais neste sábado (21)

A ação promocional estará disponível em todas as concessionárias da Ram Newsedan

Agência de Conteúdo DN
20 de Fevereiro de 2026
Ceará

Governo do CE, Fortaleza e mais 52 prefeituras perdem ‘verba extra’ na educação em 2026; veja lista

O recurso complementar do Fundeb é destinado a estados e municípios que melhoram a aprendizagem e reduzem as desigualdades na educação.

Thatiany Nascimento
20 de Fevereiro de 2026
Jovens praticando vôlei em quadra poliesportiva coberta no Cuca Jangurussu, espaço com atividades esportivas e culturais na Regional 9 de Fortaleza
Ceará

Cuca Jangurussu reúne ações culturais e esportivas na Regional 9

Equipamento da Prefeitura de Fortaleza atua na inclusão social e no acesso a políticas para jovens

Agência de Conteúdo DN
20 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra Ocupação Terra Prometida, comunidade carente com casas improvisadas em Fortaleza, com foco em crianças brincando na rua e céu parcialmente nublado, representando dificuldades de moradia e condições precárias.
Ceará

Arquidiocese do CE abre Campanha da Fraternidade sobre moradia em meio a déficit de 211 mil habitações

Após 33 anos, tema retorna ao foco do movimento, que visa estimular poder público e sociedade civil a buscar soluções.

Carol Melo e Nicolas Paulino
19 de Fevereiro de 2026