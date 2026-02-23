Plano de saúde Best Senior lança modelo com coparticipação no Ceará

Em busca de proporcionar mais flexibilidade e opções para os clientes, o plano de saúde Best Senior lança o modelo de plano com coparticipação para as cidades de Fortaleza e Caucaia.

A opção com coparticipação amplia a acessibilidade ao permitir mensalidades mais baixas, já que o cliente paga um valor reduzido no plano e participa com uma pequena parcela apenas quando utiliza consultas, exames ou procedimentos.

O modelo é voltado para quem busca economia no dia a dia e usa os serviços de saúde de forma pontual. Assim, a Best Senior segue oferecendo soluções completas, transparentes e adaptadas às diferentes necessidades da população cearense, com foco em manter qualidade, segurança e cuidado em todas as modalidades.

O plano de saúde Best Senior já oferta o modelo sem coparticipação para milhares de clientes no Ceará, o que permite um maior controle e previsibilidade financeira.

O Best Senior é voltado para pessoa física e para pequenas, médias e grandes empresas, atendendo especialmente o público a partir de 44 anos. Entre os diferenciais, oferece carência zero para consultas e exames, garantindo mais agilidade no acesso aos serviços de saúde.

Rede ampla de atendimento

Ambas as opções, tanto com coparticipação quanto sem, contam com a rede credenciada da Rede OTO (OTO Aldeota, OTO Meireles, OTO Santos Dumont, OTO Sul e OTO Caucaia), ampliando o acesso rápido a consultas, exames, pronto atendimento e hospitais de referência.

A estrutura proporciona atendimento técnico de excelência aliado à humanização em todas as etapas. Nos laboratórios parceiros, como Argos Patologia, Clementino Fraga e OtoLab, os beneficiários contam com tecnologia atualizada, precisão nos diagnósticos e ambientes projetados para garantir conforto durante todo o processo.

O Best Senior também dispõe de uma clínica própria, localizada na Av. Desembargador Moreira, nº 1940, no bairro Aldeota, que reforça o suporte presencial da operadora.

Serviço

Plano de Saúde Best Senior |Ceará

Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº 1940, Aldeota – Fortaleza/CE

Telefone: (85) 4042-3324

Site: https://bestsenior.com.br/ceara

Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Instagram: @bestseniorfortaleza