Plano de saúde Best Senior lança modelo com coparticipação no Ceará
A novidade é uma estratégia para dar mais opções de escolha entre previsibilidade e acessibilidade para os clientes
Em busca de proporcionar mais flexibilidade e opções para os clientes, o plano de saúde Best Senior lança o modelo de plano com coparticipação para as cidades de Fortaleza e Caucaia.
A opção com coparticipação amplia a acessibilidade ao permitir mensalidades mais baixas, já que o cliente paga um valor reduzido no plano e participa com uma pequena parcela apenas quando utiliza consultas, exames ou procedimentos.
O modelo é voltado para quem busca economia no dia a dia e usa os serviços de saúde de forma pontual. Assim, a Best Senior segue oferecendo soluções completas, transparentes e adaptadas às diferentes necessidades da população cearense, com foco em manter qualidade, segurança e cuidado em todas as modalidades.
O plano de saúde Best Senior já oferta o modelo sem coparticipação para milhares de clientes no Ceará, o que permite um maior controle e previsibilidade financeira.
O Best Senior é voltado para pessoa física e para pequenas, médias e grandes empresas, atendendo especialmente o público a partir de 44 anos. Entre os diferenciais, oferece carência zero para consultas e exames, garantindo mais agilidade no acesso aos serviços de saúde.
Rede ampla de atendimento
Ambas as opções, tanto com coparticipação quanto sem, contam com a rede credenciada da Rede OTO (OTO Aldeota, OTO Meireles, OTO Santos Dumont, OTO Sul e OTO Caucaia), ampliando o acesso rápido a consultas, exames, pronto atendimento e hospitais de referência.
A estrutura proporciona atendimento técnico de excelência aliado à humanização em todas as etapas. Nos laboratórios parceiros, como Argos Patologia, Clementino Fraga e OtoLab, os beneficiários contam com tecnologia atualizada, precisão nos diagnósticos e ambientes projetados para garantir conforto durante todo o processo.
O Best Senior também dispõe de uma clínica própria, localizada na Av. Desembargador Moreira, nº 1940, no bairro Aldeota, que reforça o suporte presencial da operadora.
Serviço
Plano de Saúde Best Senior |Ceará
Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº 1940, Aldeota – Fortaleza/CE
Telefone: (85) 4042-3324
Site: https://bestsenior.com.br/ceara
Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara
Instagram: @bestseniorfortaleza