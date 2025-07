Fortaleza ganha 80 motos por dia no 1º semestre; veja os 10 modelos mais vendidos

O comércio de motocicletas novas continuou em alta em Fortaleza no primeiro semestre de 2025. Nos seis meses iniciais do ano, as vendas desses veículos novos chegaram a 14,6 mil unidades na Capital, crescimento de 29,08% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Ou seja, entre janeiro e junho, foram comercializadas, em média, aproximadamente 80,2 motos por dia. Os dados foram disponibilizados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Em todo o Ceará, foram emplacadas pouco mais de 51,4 mil motocicletas de 137 modelos diferentes.

Nas dez primeiras posições de motos mais vendidas, a Honda é líder absoluta no segmento no Ceará. São sete modelos, seguindo a tendência nacional, que indica que a marca japonesa é responsável por mais de 80% de todas as motocicletas comercializadas no País, de acordo com dados da Fenabrave.

Nos últimos anos, é possível notar um alto crescimento na venda de motos no Ceará. Neste ano, foi mais do que o dobro do número de carros comercializados, somando as categorias auto e comercial leve.

Quais foram as marcas mais vendidas

A CG 160, da Honda, foi o veículo de duas rodas mais emplacado no território cearense, com mais de 12,4 mil unidades saindo das concessionárias nos seis primeiros meses do ano.

Logo na sequência vem outros cinco modelos da Honda, incluindo a NXR 160. Ao lado da CG 160, foram as duas únicas motocicletas que venderam acima de 10 mil unidades, considerando o primeiro semestre de 2025 e os dias iniciais de julho.

Veja a lista das 10 motocicletas mais vendidas no Ceará*:

*Números consideram emplacamentos de janeiro a junho e dos primeiros dias de julho.

Moto segura

Condutores de motocicleta que tiverem os veículos furtados ou roubados no Ceará poderão, agora, dar entrada no programa Moto Segura, do Governo do Estado. Antes, a iniciativa permitia apenas que os proprietários fizessem o cadastro, mas essa exigência deixou de valer em junho deste ano, por meio de decreto assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT).

"O objetivo é ampliar o acesso dos cearenses a essa iniciativa do Governo do Ceará que vem ajudando a reduzir os casos de furto e roubo de motos no Estado", justificou Elmano nas redes sociais.

O programa foi lançado em setembro do ano passado e, desde então, registrou seis ocorrências de roubo e recuperou cinco motocicletas.

Como se cadastrar no Moto Segura CE?

Interessados em se cadastrar no programa devem acessar o aplicativo "Meu Detran", do Departamento Estadual de Trânsito. Depois disso, basta agendar a instalação do rastreador no veículo.

O serviço é gratuito e proporcionado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em parceria com o Detran-CE e a Empresa de Tecnologia da Informação do Estado (Etice).

Veja os critérios para o cadastro

Ser proprietário da moto que será instalado o equipamento ou apresentar declaração do proprietário se for o condutor;

Ser motociclista de aplicativo e/ou mototáxi;

Ser residente no Ceará;

Ter biometria registrada no Ceará;

Ter habilitação válida com categoria A;

A moto deve ser emplacada no Ceará;

Não ter restrições na habilitação;

Não ter mais de 40 pontos na Carteira Nacional de Habilitação;

Efetuar cadastro no aplicativo Meu Detran;

Aceitar as regras do programa;

Comprar o chip de dados específico para inserir no rastreador instalado pelo Governo e garantir as recargas periódicas;

Manter as condições de adesão enquanto estiver sendo beneficiado com o sistema de monitoramento;

Realizar agendamento e comparecer para instalação gratuita do equipamento;

Realizar a desinstalação do rastreador quando receber notificação ou for transferir o veículo.

O que fazer se tiver a moto for furtada ou roubada?

Se você tiver sua moto furtada ou roubada, e ela estiver cadastrada no Moto Segura, basta ligar para o número 190 e informar CPF e a senha do cadastro no serviço.

Com esses dados, o veículo passa a ser rastreado por um sistema do Governo que integra câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) e da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), além de bancos de dados utilizados na localização de veículos usados em crimes.

Com o rastreamento em andamento, equipes da Polícia Militar são acionadas para abordar a motocicleta e prender o suspeito que estiver com ela.