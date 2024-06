Aplicativos de transporte e carros mais caros fazem número de motos dobrar em Fortaleza

O número de motocicletas vendidas em Fortaleza mais que dobrou nos últimos cinco anos. A alta do veículo de duas rodas está relacionada ao crescimento dos aplicativos de entrega e transporte por moto e ao preço elevado dos carros populares, segundo especialistas.

De janeiro a maio deste ano, foram vendidas 9.044 motos na Capital, segundo dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O número é 117% maior que o número de emplacamentos no mesmo período de 2020.

A cabeleireira Kelma dos Santos foi uma das fortalezenses que comprou uma moto neste ano. Ela conta que viu no veículo uma possibilidade de fugir dos atrasos e da lotação do transporte público.

“Minha decisão sem dúvida foi com base no valor. Mesmo a moto não estando com valores tão acessíveis, ainda sim é muito mais fácil comprar uma moto do que comprar um carro”, afirma a cabeleireira.

Além da natural acessibilidade de preço, a facilitação às linhas de crédito e a queda da taxa de juros também têm influência massiva na alta procura por motos, aponta Ana Furtado, diretora-executiva da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave-CE).

A dirigente destaca que o segmento de motos corresponde a 60% do mercado de novos veículos no Ceará. “No acumulado desse ano, já são mais de 30 mil veículos de duas rodas emplacados. É uma tendência de crescimento que em algum momento deve chegar a um teto, mas a gente acredita que deve continuar nos próximos anos”, aponta.

A federação identifica que o perfil de mobilidade da sociedade está mudando, com uma tendência maior a veículos individualizados.

O crescimento não é isolado no Ceará. Os números de compras de motos também saltou regional e nacionalmente. No Nordeste, o número de motos vendidas nos cinco primeiros meses do ano aumentou 20% em relação ao ano passado. Na comparação com 2020, o crescimento foi de 157%.

No Brasil, o crescimento em relação a 2020 é similar, de 152%. Assim como a venda, a produção de motos segue em alta, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Monetas, Bicicletas e similares (Abraciclo).

Em 2023, foram produzidas 1,57 milhões de motocicletas, número 63% maior que a produção de 2020. Esse foi o maior número de motocicletas fabricadas desde 2014.

CRESCIMENTO DO TRANSPORTE POR APLICATIVO

O fortalecimento dos aplicativos de entrega e transporte por aplicativo embasa o crescimento do número de motos, aponta o professor de Economia da Universidade Federal do Ceará (UFC) Aécio Alves de Oliveira.

“A moto tem uma mobilidade muito maior. Eu diria que a razão central para esse crescimento é a busca por alguma atividade que gere renda. A entrega de encomendas tem sido bastante interessante para a população, quase todos os restaurantes têm esquema de entrega, então isso significa novas demandas”, explica.

A Uber e a 99, duas das principais plataformas de transporte e entrega por aplicativo, destacam que as corridas de moto em Fortaleza exercem um papel de integração com o sistema público de transporte.

A opção de viagens em moto pela 99 chegou à capital em julho de 2022 e teve rápida expansão, segundo a empresa. Apenas no ano passado, o número de corridas de moto diárias realizadas em Fortaleza praticamente dobrou.

“No Ceará, as corridas percorrem em média 7 km e tem duração média em torno de 14 minutos. O horário de pico para corridas de moto em Fortaleza é nas segundas, das 7h às 8h”, aponta a empresa. A maioria dos clientes da categoria de moto é mulher - 59% dos usuários.

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) contratado pela 99 Moto identificou que o transporte de passageiros em motocicletas já gerou R$ 5 bilhões para o PIB do Brasil. As corridas geraram R$ 2 bilhões em renda para as famílias e 114 mil empregos indiretos, segundo a projeção.

O Ceará é um dos estados com maior impacto proporcional no PIB, de R$ 403 milhões, equivalente a 0,15% do total, segundo o estudo. A estimativa é que o efeito pagaria o benefício médio do Bolsa Família a mais de 595 mil pessoas.

A Uber não revela dados sobre as corridas de moto da plataforma, mas destaca que a opção possibilitou a oferta de corrias ainda mais baratas que as de UberX - categoria mais simples das corridas de carro. O Uber Moto chegou a Fortaleza em abril de 2021.

CARROS POPULARES COM PREÇOS POUCO ATRATIVOS

A alta dos preços dos carros novos e usados nos últimos é o principal motivo para a alta nas compras de motocicletas, segundo Ana Furtado. “O consumidor tinha um valor para gastar, e quando o carro zero e usado sobe de preço, ele opta muitas vezes pela moto. Principalmente aqueles que compraram o primeiro veículo na pandemia”, afirma.

A diretora-executiva destaca que a economia das motocicletas é identificada em diversos momentos, desde à compra até as manutenções e o consumo de combustíveis.

O preço médio do carro zero quilômetro no Brasil chegou a R$ 151,4 mil, segundo dados da consultoria automotiva Jato Dynamics de fevereiro. O valor é 7,7% maior que o do mesmo período de 2023.