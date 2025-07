Por que as vendas de carros dispararam 64% no 1º semestre em Fortaleza?

Com quase 14 mil emplacamentos (nas categorias auto e comercial leve), Fortaleza encerrou o primeiro semestre de 2025 com alta de 64,3% na venda de carros, na comparação com os seis meses iniciais do ano passado. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A liderança dos mais vendidos na Capital está com o Strada, da Fiat. Nos dados do Ceará da Fenabrave, o registro é de que foram emplacados 1.604 automóveis do modelo.

O veículo ocupa a primeira posição no Estado na categoria comercial leve, e também lidera quando somada a categoria auto. Na sequência, vem o Polo, da Volkswagen, com 1.123 unidades comercializadas, e o Mobi, da Fiat, com 1.092 vendas.

Os dois últimos modelos são considerados na categoria auto, isto é, são veículos de passeio, também chamados de populares. Na quarta colocação, aparece o Creta, da Hyundai. Foram 1.052 automóveis vendidos nos seis primeiros meses deste ano no Estado.

As dez primeiras posições são dominadas por SUVs. Ao todo, são seis modelos desse tipo entre os dez mais vendidos no território cearense, além da Strada, a mais vendida entre todos os automóveis nas categorias automóveis e comerciais leves. Essa última classificação inclui veículos de serviço, que são aqueles com caçamba traseira para transporte de cargas.

Quando são somadas as vendas de todos os veículos das categorias automóveis e comerciais leves, foram pouco mais de 24 mil unidades vendidas, de 141 modelos diferentes. Dominam as unidades comercializadas os modelos de passeio, com 18,8 mil emplacamentos entre janeiro e os primeiros dias de julho.

Por que as vendas cresceram em Fortaleza?

O economista e professor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Ricardo Coimbra, explica que o Ceará apresenta um elevado nível de concentração de renda, o que faz com que apenas uma pequena parcela da população realize a renovação periódica de veículos, contribuindo significativamente para esse cenário.

Além disso, houve um represamento das vendas no período pós-pandemia, seguido por uma retomada gradual. Outros fatores internos também influenciam esse fenômeno.

“A economia cearense vem crescendo acima da média nacional e tem gerado um número significativo de empregos em diversos setores de atividade econômica. De certa forma, à medida que se potencializa o crescimento da economia e há uma tendência de estabilidade na manutenção do emprego, as pessoas se sentem mais encorajadas a realizar investimentos de longo prazo. Na percepção delas, isso inclui a aquisição de um veículo ou de um imóvel, por exemplo”, avalia Coimbra.

No 1º trimestre de 2025, o PIB do Ceará cresceu 4,18%. O resultado ficou bem acima da evolução nacional, que foi de 2,9%.

“Essas movimentações estão, portanto, relacionadas a um cenário de maior expectativa e confiança por parte da população, com uma visão mais positiva sobre a empregabilidade, a manutenção do emprego e o crescimento contínuo da economia. Assim, o conjunto desses fatores pode estar contribuindo para o cenário atual, mesmo com a taxa de juros ainda em um patamar muito elevado, o que também encarece a aquisição de veículos”, completa.

Confira a lista dos 10 veículos mais vendidos no Ceará*:

Quando considerada somente a categoria comercial leve, a Strada leva larga vantagem. O veículo vendeu quase o triplo de unidades novas no Ceará no primeiro semestre de 2025 em relação à Hilux, da Toyota, que comercializou 587 unidades. Na terceira posição vem a Saveiro, da Volkswagen, com 448 carros vendidos. Ao todo, 46 modelos entram na contagem.

*Números consideram emplacamentos de janeiro a junho e dos primeiros dias de julho.