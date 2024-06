De Uno ao 'Gol bola': Saiba os carros velhos mais vendidos do Ceará em 2024

O Fiat Uno é o carro com 30 anos de uso ou mais com o maior número de vendas no Ceará neste ano de 2024, revela levantamento da OLX, ao qual esta Coluna teve acesso em primeira mão.

O tradicional modelo da Fiat representa 27,8% das vendas de veículos 'trintões'.

Na segunda posição, está o Volkswagen Gol “bola”, com 19,4% de participação.

Em seguida, aparecem o Volkswagen Fusca, Ford Escort e Chevrolet Corsa, com 8,3% cada.

Ranking dos carros trintões mais vendidos

Fiat Uno: 27% VW Gol 'bola': 19% VW Fusca: 8% Ford Scort: 8% GM Corsa: 8%

Dentre os 20 modelos mais pesquisados pelos usuários, o Chevrolet Corsa teve a maior variação no comparativo com o primeiro quadrimestre de 2023, com crescimento de 200%.

O levantamento analisou o desempenho de automóveis clássicos fabricados em 1994, idade que, de acordo com a lei brasileira, possibilita que aqueles que mantiveram a maior parte das peças originais possam receber a placa de modelo de colecionador, na cor preta.

