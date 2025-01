Carro mais vendido do Ceará em 2024 é um SUV; vendas totais saltam 12%

O mercado de veículos 0 km no Ceará apresentou um crescimento expressivo em 2024, registrando aumento de 12% nas vendas acumuladas em comparação com 2023, de acordo com dados divulgados pela Fenabrave.

Considerando veículos de passeio e comerciais leves (picapes), foram emplacados 48,4 mil veículos, contra os 43 mil de 2023.

Somando todos os tipos de veículos motorizados, os emplacamentos totalizaram 140.031 ao longo do ano, superando os 121.949 do ano anterior.

O bom desempenho foi impulsionado principalmente pelos segmentos de automóveis e comerciais leves.

O campeão de popularidade do ano passado entre os cearenses foi o Creta, com 2.200 unidades vendidas.

Ranking dos carros mais vendidos do Ceará em 2024

1. Hyundai Creta - 2.200 unidades

2. Fiat Mobi - 2.172 unidades

3. Chevrolet Onix - 2.027 unidades

4. Volkswagen Polo - 1.771 unidades

5. Chevrolet Tracker - 1.758 unidades

6. Fiat Argo - 1.374 unidades

7. Nissan Kicks - 1.336 unidades

8. Jeep Compass - 1.258 unidades

9. Hyundai HB20 - 1.257 unidades

10. Jeep Renegade - 1.239 unidades

Venda de motos em alta

Outro segmento que teve desempenho positivo foi o de motocicletas, com 84.845 unidades vendidas, um aumento de 9,87% em relação ao ano passado.

As motos continuam a ser o principal tipo de veículo comercializado no estado, representando 60,58% do total de emplacamentos em 2024, reflexo da alta demanda em regiões urbanas e rurais, bem como do crescimento das atividades ligadas a serviços de entrega e transporte individual.

No setor de caminhões e ônibus, houve uma recuperação significativa. As vendas de caminhões cresceram 35,81%, passando de 1.757 unidades em 2023 para 2.367 em 2024, refletindo um aquecimento do mercado de transporte de cargas e investimentos na renovação de frotas.

Já o segmento de ônibus teve um aumento de 18,75%, com 518 unidades emplacadas, ante 436 no ano anterior. Esse crescimento pode estar relacionado ao incremento no transporte público e escolar no estado.