Venda de carros de luxo sobe 30% no Ceará, e veículos custam até R$ 1,5 milhão; veja modelos

O mercado de automóveis de luxo no Ceará, está aquecido em 2025. Conforme a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores no Ceará (Fenabrave-CE), houve crescimento acima de 30% nas vendas de importados no estado, no período de janeiro a junho (até a primeira semana) deste ano, na comparação com igual período de 2024.

O aumento foi puxado por lançamentos recentes, maior diversidade de versões disponíveis e maior interesse por veículos elétricos e híbridos.

Ao todo, no período, foram vendidos 305 unidades de carros considerados de luxo. Para figurar nesta lista, características como preço, qualidade, tecnologia, marcas renomadas, materiais de altíssima qualidade e segurança são alguns dos atributos que os diferenciam dos demais.

Carros que valem até R$ 1,5 milhão

Nos seis primeiros meses deste ano, contabilizados até a primeira semana de junho, a Porsche é a marca de veículos importados que se destaca com a venda de 22 unidades do modelo Cayenne, que custa entre R$ 875.955 a R$ 1.550.250 (de acordo com a Tabela Fipe 2025).

A marca alemã, neste mesmo período, emplacou 67 veículos no estado, distribuídos em seis modelos.

Já a marca deste segmento que mais vendeu unidades foi a BMW, com 78 emplacamentos. A Porsche ficou em segundo e, em terceiro, aparece a Mercedes-Benz, com 64 (confira a tabela de marcas e modelos abaixo).

Modelo mais vendido é elétrico

Ainda analisando os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) é possível saber que o veículo de luxo mais vendido no Ceará em 2025, até agora, é o Volvo EX30, com a marca de 25 unidades.

Além disso, no hall dos carros considerados de luxo, ele é um dos mais acessíveis em termos de preço, custando, pela Tabela Fipe de 2024, de R$ 204.647 a R$ 240.452.

Legenda: Volvo EX30 é o elétrico de luxo mais vendido no CE Foto: Divulgação/Volvo

Como característica principal, o veículo tem motorização elétrica. Além dele, outros modelos de outras marcas também foram comercializados, como os Mercedes-Benz EQA 250 (3) e EQB 350 (2), por exemplo. Ao todo, dos 305 comercializados, 41 são elétricos ou híbridos (que funciona tanto a combustível fóssil quanto à eletricidade).

Mais vendidos e preços conforme a tabela Fipe

Volvo EX30 - 25 unidades - de R$ 204.647 a R$ 240.452 (preço corresponde ao ano de 2024)

de R$ 204.647 a R$ 240.452 (preço corresponde ao ano de 2024) BMW X1 - 23 unidades - de R$ 282.696 a R$ 347.589 (preço corresponde ao ano de 2025)

de R$ 282.696 a R$ 347.589 (preço corresponde ao ano de 2025) Porsche Cayenne - 22 unidades - de R$ 875.955 a R$ 1.550.250 (preço corresponde ao ano de 2025)

de R$ 875.955 a R$ 1.550.250 (preço corresponde ao ano de 2025) Land Rover Discovery - 15 unidades - de R$ 731.250 a R$ 731.250 (preço corresponde ao ano de 2025)

de R$ 731.250 a R$ 731.250 (preço corresponde ao ano de 2025) Mercedes-Benz Classe GLB - 13 unidades - de R$ 319.790 a R$ 330.427 (preço corresponde ao ano de 2024)

de R$ 319.790 a R$ 330.427 (preço corresponde ao ano de 2024) Audi Q3 - 11 unidades - de R$ 282.174 a R$ 360.750 (preço corresponde ao ano de 2025)

Consumidor busca alto padrão e tecnologia

Segundo a Fenabrave-CE, as vendas de veículos importados no estado têm apresentado crescimento expressivo, "refletindo uma demanda cada vez mais aquecida por modelos de alto padrão, tecnologia avançada e motorização eletrificada".

Levantamento da entidade aponta modelos como SUVs e sedãs de luxo, no segmento premium importado, ganhando participação significativa no mercado local. O movimento acompanharia uma tendência nacional de sofisticação no perfil de consumo.

"Modelos com preços a partir de R$ 200 mil até faixas acima de R$ 1,5 milhão vêm sendo absorvidos com mais naturalidade por um público que busca diferenciação, segurança e conectividade", afirma a entidade em nota.

Prazos de entrega estáveis e ampliação de eletrificados

Além do avanço na oferta por parte das concessionárias locais, o cenário favorável também se deve à maior estabilidade nos prazos de entrega. Há também uma ampliação de linhas eletrificadas e o fortalecimento de marcas que tradicionalmente operam com veículos de origem europeia, americana e asiática, como pontos de atração do mercado.

Para o presidente da Fenabrave regional Ceará, Lewton Monteiro, a presença cada vez mais forte de marcas premium, aliada ao crescimento de modelos elétricos e híbridos, mostra que o consumidor cearense está atento às inovações e disposto a investir em mobilidade com mais tecnologia, conforto e eficiência.

“O desempenho das vendas de veículos importados no Ceará reflete um movimento claro de sofisticação do mercado local. Esse cenário reforça a confiança do setor no potencial econômico da região e aponta para um futuro de maior diversificação e consciência na escolha dos veículos”, reforça.

Veja mais vendidos por marca no CE*

BMW

Total de vendas: 78

X1 - 23 320I - 21 X4 - 8 X2 - 6 X6 - 5 IX1 (elétrico) - 4 X3 - 3 I4 (elétrico) - 3 330E (híbrido plug-in) - 2 IX2 (elétrico) - 2 M2 - 1

Porsche

Total de vendas: 67

Cayenne - 22 Macan - 15 911 - 14 Boxter - 7 Panamera - 6 Cayman - 3

Mercedes- Benz

Total de vendas: 64

Classe GLB 13 GLC - 12 Classe C - 9 Classe GLA - 8 GLE - 6 CLA200 - 4 G63AMG - 3 EQA 250 (elétrico) - 3 Classe E - 2 EQB 350 (elétrico) - 2 A45 AMG - 1 GLS - 1

Land Rover

Total de vendas: 39

Discovery - 15 Range Rover - 12 Defender - 11 Evoque - 1

Volvo

Total de vendas: 36

EX30 (elétrico) - 25 XC60 - 9 XC90 - 1 XC40 - 1

Audi

Total de vendas: 21

Q3 - 11 Q5 - 5 Q8 - 3 A5 - 2

*Emplacamentos contabilizados até 5 de junho de 2025