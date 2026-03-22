STF autoriza leilão de carros e motos de luxo apreendidos em operação contra fraudes no INSS

Dez carros e motos de luxo serão leiloados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Avaliados ao todo em R$ 6,6 milhões, os veículos foram apreendidos na Operação Sem Desconto, que apura descontos ilegais em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, a Polícia Federal (PF) foi autorizada a incorporar outros seis carros ao próprio patrimônio. A decisão foi proferida no último dia 9 de março e veiculada inicialmente pela coluna de Tácio Lorran, no Metrópoles.

A maioria dos veículos pertence ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", mas também há carros do empresário Maurício Camisotti e da esposa dele, Cecília Montalvão Simões, e de outros investigados.

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Entre os itens leiloados, estão Porsches 911, Panamera e Taycan, uma BMW M3 Competition e uma Lamborghini Urus S, entre outros. Os carros e as motos são avaliados entre R$ 69,7 mil e R$ 2,44 milhões.

Já entre os que serão destinados à PF estão uma Hilux SW4 e uma BMW X1. Os carros poderão ser usados em ações de vigilância; atividades que exigem representação oficial de autoridades e em operações de risco que demandam atuação velada com o uso de veículos blindados.

Segundo o Metrópoles, ao solicitar a alienação e o uso dos bens, a Polícia Federal apontou a necessidade de preservar os veículos, devido à dificuldade de manutenção e à probabilidade de deterioração e depreciação.

“Nesse contexto, o uso e a alienação antecipada de bens destinam-se simultaneamente a preservar o interesse dos cofres da União supostamente lesados na casa dos bilhões de reais por meio dos ilícitos em apuração, quanto resguardar o direito do investigado de preservação do valor patrimonial e econômico do bem, caso venha a ser absolvido", apontou Mendonça, na decisão.

Veja os carros e as motos de luxo que vão a leilão

Lamborghini Urus S (2020), avaliado em R$ 2.441.976,30; Porsche 911 Car GTS (2024), avaliado em R$ 1.126.137,60; Porsche Taycan (2020), avaliado em R$ 763.425,00; Porsche Panamera 4SEHY (2023), avaliado em R$ 682.078,50; BMW M3 Competition (2022), avaliado em R$ 581.732,10; Audi TT RS5 (2020), avaliado em R$ 505.465,00; Audi A3 (2022), avaliado em R$ 229.815,00; Moto BMW/S1000 RR (2024), avaliada em R$ 120.851,00; Moto Suzuki/GSX1300 (2023), avaliada em R$ 102.563,00; Moto Triump/Tiger (2020), avaliada em R$ 69.715,00.

Veja os veículos apreendidos na Operação Sem Desconto que serão destinados à Polícia Federal