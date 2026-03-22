Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

STF autoriza leilão de carros e motos de luxo apreendidos em operação contra fraudes no INSS

A maioria dos veículos pertence ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Montagem com duas fotos de carros apreendidos em operação. À direita, um Porsche 911 vermelho; à esquerda, uma BMW M3 Competition amarela.
Legenda: Juntos, os veículos de luxo que serão leiloados estão avaliados em aproximadamente R$ 6,6 milhões.
Foto: Reprodução/Polícia Federal.

Dez carros e motos de luxo serão leiloados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Avaliados ao todo em R$ 6,6 milhões, os veículos foram apreendidos na Operação Sem Desconto, que apura descontos ilegais em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, a Polícia Federal (PF) foi autorizada a incorporar outros seis carros ao próprio patrimônio. A decisão foi proferida no último dia 9 de março e veiculada inicialmente pela coluna de Tácio Lorran, no Metrópoles.

A maioria dos veículos pertence ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", mas também há carros do empresário Maurício Camisotti e da esposa dele, Cecília Montalvão Simões, e de outros investigados.

Veja também

teaser image
PontoPoder

PF deflagra operação contra fraudes no INSS no Ceará; deputada Gorete Pereira é um dos alvos

teaser image
PontoPoder

O que a PF investiga sobre possível atuação de Gorete Pereira em esquema de fraude do INSS

Entre os itens leiloados, estão Porsches 911, Panamera e Taycan, uma BMW M3 Competition e uma Lamborghini Urus S, entre outros. Os carros e as motos são avaliados entre R$ 69,7 mil e R$ 2,44 milhões.

Já entre os que serão destinados à PF estão uma Hilux SW4 e uma BMW X1. Os carros poderão ser usados em ações de vigilância; atividades que exigem representação oficial de autoridades e em operações de risco que demandam atuação velada com o uso de veículos blindados. 

Segundo o Metrópoles, ao solicitar a alienação e o uso dos bens, a Polícia Federal apontou a necessidade de preservar os veículos, devido à dificuldade de manutenção e à probabilidade de deterioração e depreciação.

“Nesse contexto, o uso e a alienação antecipada de bens destinam-se simultaneamente a preservar o interesse dos cofres da União supostamente lesados na casa dos bilhões de reais por meio dos ilícitos em apuração, quanto resguardar o direito do investigado de preservação do valor patrimonial e econômico do bem, caso venha a ser absolvido", apontou Mendonça, na decisão.

Veja os carros e as motos de luxo que vão a leilão

  1. Lamborghini Urus S (2020), avaliado em R$ 2.441.976,30;
  2. Porsche 911 Car GTS (2024), avaliado em R$ 1.126.137,60;
  3. Porsche Taycan (2020), avaliado em R$ 763.425,00;
  4. Porsche Panamera 4SEHY (2023), avaliado em R$ 682.078,50;
  5. BMW M3 Competition (2022), avaliado em R$ 581.732,10;
  6. Audi TT RS5 (2020), avaliado em R$ 505.465,00;
  7. Audi A3 (2022), avaliado em R$ 229.815,00;
  8. Moto BMW/S1000 RR (2024), avaliada em R$ 120.851,00;
  9. Moto Suzuki/GSX1300 (2023), avaliada em R$ 102.563,00;
  10. Moto Triump/Tiger (2020), avaliada em R$ 69.715,00.

Veja os veículos apreendidos na Operação Sem Desconto que serão destinados à Polícia Federal

  1. Land Rover Velar (Blindado) (2020), avaliado em R$ 303.294,40;
  2. BMW/X1 (2024), avaliado em R$ 286.488,90;
  3. BMW M1351l XDrive (2019), avaliado em R$ 229.066,20;
  4. Hilux SW4 (Blindado) (2013), avaliado em R$ 120.947,40;
  5. Chevrolet Tracker Premier (2019), avaliado em R$ 63.000,00;
  6. VW/Polo (2020), avaliado em R$ 60.438,60.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Montagem com duas fotos de carros apreendidos em operação. À direita, um Porsche 911 vermelho; à esquerda, uma BMW M3 Competition amarela.
Negócios

STF autoriza leilão de carros e motos de luxo apreendidos em operação contra fraudes no INSS

A maioria dos veículos pertence ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

Redação
Há 46 minutos
Agro

O poder dos pequenos: tecnologia e sustentabilidade modernizam o agro no Ceará

Luciano Rodrigues
22 de Março de 2026
Logo da Tele Sena em cores azul e amarelo vibrantes com efeito 3D.
Negócios

Veja o resultado da Tele Sena deste domingo (22/03)

O sorteio é transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
22 de Março de 2026
foto de uma aposta da Dia de Sorte, modalidade de loteria da Caixa Ecônomica Federal, que rendeu prêmio milionário a um bolão feito em Fortaleza, no Ceará.
Negócios

Bolão acerta tudo e leva R$ 2,1 milhões na Dia de Sorte, em Fortaleza

Aposta feita na Capital foi dividida em 21 cotas.

Redação
22 de Março de 2026
Complexo do Pecém.
Victor Ximenes

Em 3 anos, Pecém abriu mais de 13 mil vagas de emprego, diz Sine

Victor Ximenes
22 de Março de 2026
A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50.
Negócios

Aposta simples de Fortaleza fatura R$ 195 mil na Mega-Sena; veja números

Outros 47 cearenses também foram premiados na quadra.

Redação
22 de Março de 2026
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1238 de hoje 21/03; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio.

A. Seraphim
21 de Março de 2026
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6051, deste sábado (21/03); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
21 de Março de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2370 de hoje, 21/03; prêmio é de R$ 13,0 milhões

Saiba o resultado do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
21 de Março de 2026
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1191 de hoje, 21/03; prêmio é de R$ 4,5 milhões

Saiba o resultado do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
21 de Março de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6982, deste sábado (21/03); prêmio é de R$ 600 mil

Veja o resultado do sorteio.

A. Seraphim
21 de Março de 2026
mega-sena
Negócios

Veja o resultado da Mega-Sena 2987 deste sábado (21); prêmio é de R$ 8 milhões

Saiba quais foram os números sorteados.

A. Seraphim
21 de Março de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3642, deste sábado (21/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

Veja o resultado do sorteio.

A. Seraphim
21 de Março de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 339 de hoje 21/03; prêmio é de R$ 31,5 milhões

Saiba o resultado do sorteio.

A. Seraphim
21 de Março de 2026
Vista aérea do Porto do Pecém, um porto industrial à beira-mar, com grande área de contêineres coloridos organizados, armazéns, trilhos de trem e um longo píer que se estende até o oceano, onde há navios atracados.
Negócios

Acordo de R$ 15 milhões evita atraso salarial de 240 trabalhadores no Pecém

Caso ocorreu no início deste mês.

Redação
21 de Março de 2026
Foto que contém caminhões em estrada no Ceará.
Negócios

Frete no Ceará sobe 10% com guerra no Oriente Médio e rigor no piso mínimo

A informação é do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado (Setcarce).

Redação e Agência Brasil
21 de Março de 2026
Usina industrial de biodiesel de Quixadá com grandes tanques metálicos cilíndricos, estruturas de tubulação e passarelas amarelas, sob céu parcialmente nublado.
Negócios

Reabertura da usina de Quixadá pode reaquecer a economia e gerar empregos no Ceará

Segundo especialistas, a retomada também deve reduzir custos e aumentar segurança energética no Estado.

Letícia do Vale
21 de Março de 2026
Victor Ximenes

Ceará atinge melhor nível do Nordeste em indicador econômico do Santander

Índice de 10,7% em 2025 reflete inflação moderada e mercado de trabalho mais aquecido no estado.

Victor Ximenes
21 de Março de 2026
Egídio Serpa

Cultivo protegido: Ibiapaba poderá ser a Almeria brasileira

Região já tem mais de 600 hectares de estufas. As da Itaueira e da Trebeschi são melhores do que algumas que a coluna viu na Espanha

Egídio Serpa
21 de Março de 2026
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2902 – Sorteio de sexta-feira, 20/03; Prêmio de R$ 6,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2902 nessa sexta-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
20 de Março de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3641, desta sexta-feira (20/03); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
20 de Março de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6981, desta sexta-feira (20/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Março de 2026
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2939 de hoje, sexta-feira, 20/03; prêmio é de R$ 5,8 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2939 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,8 milhões.

A. Seraphim
20 de Março de 2026
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 825 - Sorteio de sexta-feira, 20/03; Prêmio de R$ 3,9 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 825 em 20/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
20 de Março de 2026
Imagem de um celular com a logo do INSS, governo federal antecipa pagamento de 13º de aposentados e pensionistas do INSS.
Negócios

Governo federal antecipa pagamento de 13º de aposentados e pensionistas do INSS

Pagamento será efetuado em duas parcelas.

Redação
20 de Março de 2026
Máquina e vagões do trem de carga da Transnordestina Logística.
Negócios

Retomada de trens de passageiros deve baratear viagens em até quatro vezes no Ceará

Atualmente, há três projetos de ferrovias de passageiros no Ceará.

Paloma Vargas
20 de Março de 2026
Imagem mostra edição do ‘Fórum Nordeste de Economia Circular’ (FNEC).
Negócios

Fortaleza recebe terceira edição do Fórum Nordeste de Economia Circular

Objetivo é conectar soluções concretas a políticas públicas, financiamento e cooperação internacional.

Redação
20 de Março de 2026
Oficiais da PMAL.
Papo Carreira

Edital da Polícia Militar de Alagoas é divulgado com salário de até R$ 11 mil; veja cargos

Interessados podem se inscrever no período de 30 de março a 30 de abril.

Redação
20 de Março de 2026
A imagem mostra um celular exibindo a tela da declaração do Imposto de Renda 2026, com o logo “IR 2026” e a frase “Declaração de Imposto de Renda”. Ao fundo, aparece um computador ou TV com a mensagem “Imposto de Renda 2026” e a imagem de um leão — símbolo tradicional da Receita Federal do Brasil.
Negócios

Tudo sobre como declarar rendimentos de Uber e 99 no Imposto de Renda 2026

Saiba como deduzir despesas e não cair na malha fina.

Letícia do Vale
20 de Março de 2026
Download do programa da Receita Federal pode ser feito no site oficial do órgão.
Negócios

Receita Federal antecipa liberação do programa do Imposto de Renda 2026; envio começa dia 23

Medida foi possível devido a melhorias nos processos interno.

Redação
20 de Março de 2026