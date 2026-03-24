PIB do Ceará cresce 2,87% em 2025, acima da média nacional

A economia cearense registrou um crescimento de 2,87% em 2025. O resultado coloca o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado acima da média nacional, que fechou em 2,3%.

Os dados foram confirmados pelo governador Elmano de Freitas (PT).

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“A expectativa é de que esse ritmo continue em 2026. Esse resultado é fruto de muito trabalho e parceria com o setor produtivo, garantindo mais investimentos, empregos e oportunidades para o nosso povo", disse.

Mais detalhes sobre o desempenho dos setores econômicos serão divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) nesta terça-feira, às 14h.