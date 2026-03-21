Ceará atinge melhor nível do Nordeste em indicador econômico do Santander
Índice de 10,7% em 2025 reflete inflação moderada e mercado de trabalho mais aquecido no estado.
O Ceará manteve, em 2025, o melhor desempenho da sua série histórica no índice de desconforto econômico calculado pelo Santander. O indicador ficou em 10,7%, repetindo o patamar recorde já observado anteriormente e consolidando a melhora iniciada após avanço de três pontos percentuais em 2024.
O resultado posiciona o estado como o melhor entre os nordestinos. Pernambuco registrou 12,4%, enquanto a Bahia alcançou 13,2%, segundo o levantamento.
O índice de desconforto econômico combina inflação e desemprego para medir os efeitos da economia no cotidiano das famílias. Quanto menor o percentual, melhor o resultado. No caso do Ceará, o númerol reflete a combinação de inflação moderada e um mercado de trabalho mais aquecido.
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Impactos no consumo e confiança
De acordo com o estudo, há uma tendência de melhora cíclica frente aos anos recentes, com efeitos diretos sobre o poder de compra e a confiança do consumidor. O movimento acompanha a redução gradual do indicador em diferentes regiões do país.
Em 2025, a média nacional ficou em 9,3%, o menor nível da série histórica. O levantamento aponta uma trajetória de melhora disseminada na maioria dos estados brasileiros.
Apesar disso, persistem diferenças regionais. Nordeste e Norte ainda apresentam níveis mais elevados de desconforto econômico em comparação com Sudeste e Sul, embora a distância venha diminuindo.