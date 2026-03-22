Em 3 anos, Pecém abriu mais de 13 mil vagas de emprego, diz Sine

O Pecém segue como um dos mais aquecidos polos de absorção de mão de obra do Ceará. Dados do IDT/Sine apontam de 2023 até hoje, mais de 13 mil vagas de emprego foram disponibilizadas na área.

Neste intervalo, diz a entidade, 90 mil postulantes foram encaminhados a oportunidades de trabalho somente no Pecém.

Os números foram apresentados na última edição do Projeto Aproximar, promovido pela Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), no campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE), no Pecém.

No encontro, a Omnia apresentou seu projeto para o maior data center da América Latina, cujas obras já se encontram em fase inicial. A previsão de entrega do empreendimento para a ByteDance (dona do TikTok) é para o segundo semestre de 2027.