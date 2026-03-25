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Plano de saúde Best Senior lança promoção especial de 40% de desconto

A iniciativa segue até o dia 31 de março e é voltada para pessoas a partir de 44 anos

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Casal de idosos sorrindo, transmitindo bem estar e representando o público do plano de saúde Best Senior
Legenda: O avanço da população acima dos 44 anos no Ceará tem impulsionado mudanças no comportamento de consumo de serviços de saúde
Foto: Divulgação

O plano de saúde Best Senior Fortaleza anuncia uma condição promocional exclusiva com 10% de desconto nos quatro primeiros meses, totalizando uma economia de até 40% no período. A iniciativa segue até o dia 31 de março e é voltada para pessoas a partir de 44 anos, contemplando tanto pessoa física quanto pequenas, médias e grandes empresas.

De acordo com Carlos Eduardo da Silva, Coordenador Comercial Best Senior Ceará, o principal objetivo da campanha é facilitar o acesso ao plano de saúde para mais pessoas. “Criamos essa condição com desconto para ajudar quem quer cuidar da saúde, mas ainda não conseguiu contratar. É uma forma de incentivar esse primeiro passo com mais tranquilidade”.

Além de garantir o desconto, o beneficiário conta com carência zero para consultas e exames simples, o que proporciona acesso mais rápido aos serviços de saúde. Outro diferencial é que o plano não possui coparticipação, oferecendo previsibilidade de custos e maior tranquilidade no uso. Entre os benefícios adicionais, estão descontos de até 30% em medicamentos nas farmácias Pague Menos e Extrafarma.

O Best Senior também disponibiliza cinco linhas de planos, permitindo que o cliente escolha a opção mais adequada ao seu perfil e necessidade, mantendo sempre a proposta de acesso facilitado e qualidade no atendimento.

Cresce procura do público 44+

O avanço da população acima dos 44 anos no Ceará tem impulsionado mudanças no comportamento de consumo de serviços de saúde, com maior atenção à qualidade de vida e à previsibilidade de custos.

“Esse crescimento é muito claro, especialmente aqui no Ceará”, observa Carlos Eduardo da Silva. Para o coordenador, com o crescimento da população acima dos 44 cresce também a preocupação com saúde. “Ao mesmo tempo, muita gente ainda tem receio de usar o plano por causa de custos extras. Por isso, acreditamos muito em um modelo sem coparticipação, que traz mais previsibilidade e segurança. Nosso foco é justamente oferecer cuidado de forma mais simples, acessível e humana para esse público que precisa de atenção constante”, afirma Carlos Eduardo da Silva.

Estrutura e rede credenciada

O Best Senior se destaca pela ampla rede credenciada como importantes unidades da Rede OTO, entre elas o OTO Aldeota (antigo Hospital Otoclínica), OTO Meireles (antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica), OTO Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus), OTO Sul (pronto atendimento) e OTO Caucaia (exames laboratoriais e imagem). Essa integração amplia o acesso a especialistas e hospitais de referência, garantindo atendimento humanizado e de alta qualidade.

A estrutura oferecida alia excelência técnica e atendimento humanizado em todas as etapas. Nos laboratórios parceiros, como Argos Patologia, Clementino Fraga e OtoLab, os usuários contam com tecnologia atualizada, precisão nos diagnósticos e ambientes preparados para oferecer conforto.

O Best Senior também possui clínica própria localizada na Avenida Desembargador Moreira, nº 1940, no bairro Aldeota, em Fortaleza, fortalecendo o suporte presencial e a proximidade com os beneficiários.

Serviço

Plano de Saúde Best Senior | Ceará
Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº 1940, Aldeota, Fortaleza/CE
Telefone: (85) 4042-3324
Site: https://bestsenior.com.br/ceara
Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara
Instagram: @bestseniorfortaleza
ANS 42176-6
Consulte condições.

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