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IR 2026: Limite de dedução com educação cobre apenas fração dos custos reais

Veja quais gastos com educação podem ser deduzidos.

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Mão de homem segurando uma caneta azul para escrever em folha que parece ser uma prova.
Legenda: Aulas extras e MBAs que não são sejam reconhecidos formalmente como pós-graduação não podem ser deduzidos no Imposto de Renda.
Foto: Davi Rocha/SVM.

O prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2026 já começou nessa segunda-feira (23). Com isso, um tema volta a preocupar os contribuintes: o limite de dedução com despesas de educação

Para este ano, o valor individual permitido permanece fixado em R$ 3.561,50, uma quantia que, segundo especialistas, está severamente defasada frente à inflação educacional brasileira.

O entrave principal permanece sendo o impacto direto que a ampliação das deduções teria na arrecadação federal. Na prática, esse teto cobre apenas uma pequena parcela dos gastos anuais de uma família com ensino privado.

Em muitas cidades, o custo de uma única mensalidade escolar pode variar de R$ 800 a mais de R$ 2,5 mil. Isso significa que o benefício fiscal da Receita Federal esgota-se em apenas dois a quatro meses de escola básica. 

A situação é ainda mais crítica no ensino superior, onde as mensalidades frequentemente ultrapassam R$ 1,5 mil. Segundo Cirlane Maciel, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, a disparidade entre o teto e a realidade é evidente

“A dedução com educação no Imposto de Renda hoje não acompanha a realidade das famílias brasileiras. Ela alivia o imposto, mas está longe de refletir o verdadeiro custo de investir em educação”, observa.

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A distorção nos números

A defasagem cria uma distorção na capacidade contributiva. Se uma família gasta R$1 mil mensais com escola (R$ 12 mil anuais), ela só conseguirá deduzir cerca de 30% desse valor. 

O modelo atual acaba funcionando mais como um alívio simbólico do que como um instrumento de justiça fiscal, já que o benefício real no bolso do contribuinte — a redução efetiva do imposto a pagar — gira em torno de R$ 900 a R$ 1 mil, dependendo da alíquota aplicada.

O que pode e o que não pode ser deduzido

Além do limite financeiro, os contribuintes devem estar atentos às regras sobre o que é aceito pela Receita.

São dedutíveis gastos com:

  • Educação infantil;
  • Ensino fundamental;
  • Ensino médio;
  • Graduação;
  • Pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado);
  • Ensino técnico.

Por outro lado, Cirlane lembra que muitos itens essenciais ficam de fora por razões fiscais e políticas de controle de arrecadação.

Por exemplo, não podem ser deduzidos cursos de idiomas, cursos livres - como informática ou música -, material escolar, uniformes e transporte escolar. 

Cursos de extensão e MBAs que não sejam reconhecidos formalmente como pós-graduação também estão excluídos.

Planejamento para famílias

Para quem possui múltiplos dependentes, a contadora reforça que a regra é que o limite de R3.561,50 é aplicado individualmente por CPF. Assim, uma família com três filhos tem um teto combinado de R$ 10.684,50. 

Contudo, a profissional alerta que nem sempre incluir um dependente é vantajoso. É necessário realizar simulações para verificar se a inclusão da renda do dependente não anula o benefício da dedução educacional, levando o titular a uma faixa de imposto mais alta.

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