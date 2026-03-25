Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Projeto no Ceará avança na criação de biocarvão a partir de resíduo de coco

III Fórum Nordeste de Economia Circular debate economia circular e coloca Estado em ponto central do debate.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
III Fórum Nordeste de Economia Circular.
Legenda: III Fórum Nordeste de Economia Circular contou com central de resíduos para coletar todo o lixo gerado no evento.
Foto: Fabiane de Paula.

O projeto que pretende criar um biocarvão, resultado da junção do resíduo do coco com o carvão mineral, terá a fase de prototipagem finalizada no primeiro semestre deste ano.  

A iniciativa conta com incentivo da Secretaria de Desenvolvimento do Estado (SDE) e é uma parceria entre a Universidade Estadual do Ceará (Uece) e a empresa Diamante Energia, que faz a gestão da Energia Pecém, usina termelétrica instalada no Complexo Industrial e Portuário (Cipp).  

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (25), pelo secretário executivo da SDE, Rennys Frota, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, durante a cerimônia de abertura do III Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC).  

O evento ocorre até esta sexta-feira (27), reunindo painéis, oficinas, mentorias, plenárias, podcasts e intervenções artísticas nos espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Hub Cultural Porto Dragão e na KUYA – Centro de Design do Ceará.  

Com o objetivo de debater práticas sustentáveis, insights da economia verde e inovação regenerativa, o FNEC coloca em foco políticas públicas voltadas à economia circular no Ceará.  O conceito se refere a um modelo de produção e consumo que busca reduzir o desperdício ao máximo, mantendo produtos, materiais e recursos em uso pelo maior tempo possível.

Ceará é destaque em práticas econômicas sustentáveis 

Segundo a presidente do Movimento Reinventando Futuros e organizadora do FNEC, Lídice Berman, a escolha do Ceará para sediar o evento neste ano não foi por acaso. Na visão da porta-voz, o Estado representa a pauta da economia circular com robustez e consciência.  

Lídice Berman. Mulher de óculos e blusa laranja sorri para a câmera em espaço interno com plantas e pessoas ao fundo.
Legenda: Lídice Berman é presidente do Movimento Reinventando Futuros e organizadora do FNEC.
Foto: Fabiane de Paula.

“A questão da energia eólica e solar é algo que coloca o Ceará lá na frente, porque tem um percentual absurdo de uso. Aqui, a gente praticamente já não tem mais uso de combustíveis fósseis”, destaca.  

De acordo com dados do Balanço Energético Nacional (BEN), em 2023, 71% da matriz elétrica estadual teve como fonte principal a energia eólica, enquanto a energia solar representou 25% da geração.  

A empreendedora social e investidora de impacto Ticiana Rolim Queiroz também defende que o Ceará “está no caminho certo”.  

Como presidente da Somos Um, plataforma que ajuda empresas a enfrentar desafios socioambientais com soluções em inovação social, educação empreendedora e desenvolvimento territorial, ela ressalta que transformar a lógica econômica atual em um modelo mais sustentável requer não só capital financeiro, mas capital técnico, político e social.  

“Esse é um desafio humanitário. Precisamos botar o problema no centro, unir poder público, iniciativa privada, comunidade, organizações sociais, universidades, a sociedade civil como um todo. Podemos até reduzir nossa água e reciclar o lixo em casa, mas estamos em um momento muito grave. Então, precisamos unir essas forças para que possamos, de fato, virar essa chave”
Ticiana Rolim
Empreendedora social
  

Consumo consciente pressiona empresas por mudanças 

Ser uma empresa sustentável não é mais questão só de consciência ambiental e social, mas se tornou necessidade para o sucesso do negócio. É o que também defende Ticiana Rolim. De acordo com a especialista, cada vez mais o público está exercendo um consumo consciente que trata não só de quantidade, mas de qualidade e propósito.  

Ticiana Rolim. Mulher de blazer vermelho sentada em poltrona durante evento, sorrindo em palco com iluminação focada.
Legenda: Ticiana Rolim é presidente da Somos Um, plataforma de soluções em inovação social, educação empreendedora e desenvolvimento territorial para ajudar empresas a enfrentar desafios socioambientais.
Foto: Fabiane de Paula.

“80% das pessoas procuram o que aquela empresa está fazendo. Então elas não estão mais comprando o que você faz, elas compram como e por que você faz. Por exemplo, você está comprando uma roupa de uma empresa que está explorando pessoas e pagando muito pouco, ou você está comprando de empresas que estão valorizando essa cadeia produtiva e tirando pessoas da pobreza?”, pontua.  

Ela ressalta, ainda, que a tendência vai além do consumo: quem está buscando vagas de emprego e oportunidades de investimento também prioriza negócios cujos valores se alinham com objetivos sociais e ambientais.  

“O consumidor está mudando. Os jovens estão querendo trabalhar em empresas que os inspirem. Esse é o poder do cliente, de mudar o mundo”, ressalta.  

Resíduos viram energia em projeto com coco no Pecém 

O investimento na economia circular também tem sido uma preocupação do Governo do Ceará. Nesse sentido, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado (SDE) lidera o Comitê dos Negócios de Impacto, com o objetivo de impulsionar negócios que solucionem problemas sociais, ambientais e econômicos no Estado.  

É o que explica o secretário executivo da pasta, Rennys Frota. Um exemplo dessas iniciativas é a transformação de resíduos de coco em combustível, por meio da junção desse material com carvão mineral.  

secretário executivo da SDE, Rennys Frota. Homem de terno e óculos sorri para a câmera em ambiente corporativo com planta ao fundo.
Legenda: Secretário executivo da SDE, Rennys Frota.
Foto: Fabiane de Paula.

Com início em 2024, o projeto teve investimento inicial de R$ 2,5 milhões da Energia Pecém. 

De acordo com Rennys Frota, cada coco utilizado tradicionalmente deixa, em média, 1,2 kg de resíduos no ambiente.  

“Esse novo carvão híbrido está sendo queimado, por exemplo, nas nossas estruturas industriais e térmicas, fazendo com que um negócio do carvão venha a resolver o problema do destino de um resíduo”, evidencia.  

Atualmente, o projeto está em fase de conclusão de protótipo, que deve ser finalizado ainda no primeiro semestre deste ano.  

“Nós vamos sentar com os dois, e o Estado vai selecionar quem é a pessoa que vai pegar esse resíduo aqui, vai triturar e vai entregar na porta da indústria, para que a indústria possa transformar o resíduo do coco nesse blend, e esse blend vai para dentro das nossas indústrias, fazendo com que a gente mitigue a necessidade do carvão mineral”, explica o secretário.  

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
III Fórum Nordeste de Economia Circular.
Negócios

Projeto no Ceará avança na criação de biocarvão a partir de resíduo de coco

III Fórum Nordeste de Economia Circular debate economia circular e coloca Estado em ponto central do debate.

Redação
Há 1 hora
Gôndola de supermercado com centenas de bandejas de ovos brancos empilhadas.
Negócios

Ovo, frango e porco mais caros? Entenda como a guerra pode afetar o seu mercado

Conflito no Oriente Médio dispara custos de frete em 20% no Brasil e ameaça interromper o momento de preços baixos das proteínas básicas.

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Medalha Edson Queiroz: noite de emoção na Assembleia

Os empresários Cristiano Maia e Ubiratan Romero foram homenageados pelo Poder Legislativo. Na sua fala, fizeram chorar o auditório

Egídio Serpa
25 de Março de 2026
Casal de idosos sorrindo, transmitindo bem estar e representando o público do plano de saúde Best Senior
Negócios

Plano de saúde Best Senior lança promoção especial de 40% de desconto

A iniciativa segue até o dia 31 de março e é voltada para pessoas a partir de 44 anos

Agência de Conteúdo DN
25 de Março de 2026
Egídio Serpa

Os grandes projetos da CNA para o agro brasileiro

Presidente da Faec e do Instituto CNA, Amílcar Silveira revela: um dos projetos já começou e deverá ser maior centro mundial de pesquisa da agropecuária

Egídio Serpa
25 de Março de 2026
Imagem de dois homens de terno, ilustrando pai e filho no ambiente de trabalho.
Delania Santos

Sucessores não fracassam por acaso: o limbo silencioso dos herdeiros na gestão

Delania Santos
25 de Março de 2026
Colaboradores uniformizados com roupa com símbolo da Enel nas costas.
Negócios

O que está por trás da decisão de antecipar a concessão da Enel no Ceará por mais 30 anos?

Mudança na data da votação permitiu à concessionária excluir o ciclo de falhas 2020-2022.

Paloma Vargas
25 de Março de 2026
Mão de homem segurando uma caneta azul para escrever em folha que parece ser uma prova.
Negócios

IR 2026: Limite de dedução com educação cobre apenas fração dos custos reais

Veja quais gastos com educação podem ser deduzidos.

Paloma Vargas
25 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6984, desta terça-feira (24/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6984, desta terça-feira (24/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
24 de Março de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2988 desta terça-feira (24/03); prêmio é de R$ 13,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2988 desta terça-feira (24/03); prêmio é de R$ 13,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
24 de Março de 2026
Resultado da Timemania 2371 de hoje, 24/03; prêmio é de R$ 13,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2371 de hoje, 24/03; prêmio é de R$ 13,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
24 de Março de 2026
Resultado Dia de Sorte 1192 de hoje, 24/03; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1192 de hoje, 24/03; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
24 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3644, desta terça-feira (24/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3644, desta terça-feira (24/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
24 de Março de 2026
Garçom segurando bandeja com pratos de salada e entrada em restaurante, enquanto clientes aparecem ao fundo desfocados.
Negócios

Serviços e agronegócio puxaram o crescimento da economia em 2025 no Ceará

Crescimento do PIB cearense supera resultado nacional em 24%.

Letícia do Vale
24 de Março de 2026
Foto de prédio da Rede ICC Saúde.
Papo Carreira

Rede de saúde abre vagas para diferentes níveis de formação em Fortaleza

As oportunidades estão distribuídas em hospitais e clínicas da Capital.

Redação
24 de Março de 2026
Crianças brincam em um parquinho colorido de areia em frente aos blocos de apartamentos do Residencial Luiz Gonzaga, que apresentam fachadas em tons de bege e terracota. A cena captura um momento cotidiano de lazer sob um céu ensolarado, destacando a infraestrutura da área habitacional de Fortaleza.
Negócios

Minha Casa, Minha Vida terá ampliação de teto de renda, decide conselho do FGTS

Teto do valor de imóveis do programa habitacional das faixas 3 e 4 também foi elevado pela instância.

Redação
24 de Março de 2026
Egídio Serpa

Ceará poderá exportar ovinos e caprinos vivos para os árabes

O Grupo Vicunha tem projeto para vender para países do Oriente Médio 20 mil animais, por mês

Egídio Serpa
24 de Março de 2026
Victor Ximenes

PIB do Ceará cresce 2,87% em 2025, acima da média nacional

Os dados foram confirmados pelo governador Elmano de Freitas.

Victor Ximenes
24 de Março de 2026
Egídio Serpa

Um Brasil quer energia limpa e renovável, outro quer energia suja

Último leilão de reserva decepcionou os brasileiros, pois privilegiou usinas de geração a carvão mineral e gás natural, fontes poluentes

Egídio Serpa
24 de Março de 2026
Espaço delimitado por cerca com gerador movido a hidrôgênio verde (H2V).
Negócios

O que falta para o Ceará receber R$ 74 bilhões e 27 mil empregos do Hidrogênio Verde?

Ao todo, o Brasil possui 13 iniciativas avançadas para a produção de H2V.

Paloma Vargas
24 de Março de 2026
Mulher sorridente segura um cartão de crédito enquanto usa um notebook em uma mesa; ao fundo, um homem desfocado mexe no celular em um ambiente doméstico iluminado por luz natural.
Ana Alves

​Quanto a sua relação com o dinheiro tem roubado a sua paz?

Ana Alves
24 de Março de 2026
Imagem de um celular com o aplicativo do Imposto de Renda de 2026, para matéria sobre consulta do lote residual.
Negócios

Saiba como consultar lote residual do Imposto de Renda 2026

Os depósitos serão realizados ao longo do dia 31 deste mês.

Redação
23 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6983, desta segunda-feira (23/03); prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6983, desta segunda-feira (23/03); prêmio é de R$ 1,5 milhão

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
23 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2903 – Sorteio de segunda-feira, 23/03; Prêmio de R$ 6,7 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2903 – Sorteio de segunda-feira, 23/03; Prêmio de R$ 6,7 milhões

Apostas para a Lotomania 2903 nessa segunda-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
23 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3643, desta segunda-feira (23/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3643, desta segunda-feira (23/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
23 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 826 - Sorteio de segunda-feira, 23/03; Prêmio de R$ 4,0 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 826 - Sorteio de segunda-feira, 23/03; Prêmio de R$ 4,0 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 826 em 23/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
23 de Março de 2026
Imagem de preço de gasolina para matéria sobre Procon Fortaleza multa 52 postos de combustíveis em R$ 3 milhões por aumento abusivo nos preços.
Negócios

Procon multa 52 postos de combustíveis em R$ 3 milhões por preços abusivos em Fortaleza

Investigações identificaram aumentos injustificados nos preços entre 2023 e 2025.

Redação
23 de Março de 2026
Fachada da Receita Federal
Negócios

Receita Federal realiza leilão de eletrônicos em Fortaleza e São Gonçalo do Amarante

A visitação presencial aos lotes pode ser feita também em São Luís e Teresina.

Redação
23 de Março de 2026
Foto que contém plantação na Serra da Ibiapaba
Agro

Cearenses transformaram quintais em negócios lucrativos na Serra da Ibiapaba

Luciano Rodrigues
23 de Março de 2026
Agência dos Correios.
Papo Carreira

Correios abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026; veja detalhes

No Ceará, são ofertadas 20 vagas em Fortaleza.

Redação
23 de Março de 2026