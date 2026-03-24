Ceará poderá exportar ovinos e caprinos vivos para os árabes
O Grupo Vicunha tem projeto para vender para países do Oriente Médio 20 mil animais, por mês
Em primeira mão! Chegarão na próxima semana a Fortaleza diretores do Grupo Vicunha, que aqui terão reunião com o presidente da Federação da Agricultura (Faec) e com criadores cearenses de ovinos e caprinos para tratar de um projeto que tem o objetivo de exportar animais vivos do Ceará para o mercado do Oriente Médio, que neste momento enfrenta um grave conflito bélico.
O presidente da Faec, Amílcar Silveira, disse para um grupo de 32 empresários da indústria e da agropecuária com os quais se reuniu ontem, que o projeto do Grupo Vicunha pretende, inicialmente, exportar, a cada mês, 20 mil animais, preferencialmente, caprinos. Essa exportação será feita pelo Porto do Pecém.
Para ajudar a impulsionar esse projeto, a Faec mobilizará os ovinocaprinocultores do Ceará, os quais, para participarem do empreendimento, terão de melhorar a qualidade genética do seu rebanho e garantir a sua vacinação. São medidas fitossanitárias exigidas em todo e qualquer processo de exportação de animais, vivos ou não.
Amílcar Silveira também revelou que diretores da Vicunha têm reuniões previstas com embaixadores dos países árabes no Brasil, os quais serão informados, com detalhes, desse projeto.
O rebanho de ovinos e caprinos do Ceará é estimado em 2,2 milhões de cabeças, dos quais 1 milhão 556 mil são ovinos, de acordo com a mais recente estatística.
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