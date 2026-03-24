Ceará poderá exportar ovinos e caprinos vivos para os árabes

Em primeira mão! Chegarão na próxima semana a Fortaleza diretores do Grupo Vicunha, que aqui terão reunião com o presidente da Federação da Agricultura (Faec) e com criadores cearenses de ovinos e caprinos para tratar de um projeto que tem o objetivo de exportar animais vivos do Ceará para o mercado do Oriente Médio, que neste momento enfrenta um grave conflito bélico.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, disse para um grupo de 32 empresários da indústria e da agropecuária com os quais se reuniu ontem, que o projeto do Grupo Vicunha pretende, inicialmente, exportar, a cada mês, 20 mil animais, preferencialmente, caprinos. Essa exportação será feita pelo Porto do Pecém.

Para ajudar a impulsionar esse projeto, a Faec mobilizará os ovinocaprinocultores do Ceará, os quais, para participarem do empreendimento, terão de melhorar a qualidade genética do seu rebanho e garantir a sua vacinação. São medidas fitossanitárias exigidas em todo e qualquer processo de exportação de animais, vivos ou não.