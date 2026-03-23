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Mapa da Funceme revela que criação de camarão cresce no Ceará

Em 2023, área ocupada com tanques de criação de tilápia e camarão era de 14.603 hectares; em 2025, ela saltou para 16.233. No Baixo Jaguaribe há 2.274 criadores de camarão

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
Egídio Serpa
Legenda: Centenas de agricultores cearenses estão hoje investindo na criação de camarão, principalmente na região do Baixo Jaguaribe
Foto: Divulgação
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Elaborado em 2023, pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Mapeamento das Áreas Ocupadas com Tanques de Aquicultura no Estado foi atualizado e, agora, revela que, de lá até aqui, houve crescimento: em 2023, a área ocupada pelos tanques era de 14.603 hectares; ela se expandiu para 15.288 hectares em 2024; e para 16.233 hectares no ano passado de 2025. Um percentual, porém, não mudou: toda essa área continua representando apenas 0,1% de todo a geografia do Ceará. Outra revelação da atualização do mapeamento da Funceme: a presença da atividade aquícola também se expandiu no território, passando de 69 municípios em 2023 para 72 em 2024 e 2025. Nesses três anos, a concentração manteve-se predominantemente ao longo do Litoral e no Centro Oeste do estado. 

Em toda essa área, desenvolve-se, mais acentuadamente, a atividade da carcinicultura (cultivo de camarão) e, em seguida, a da tilapicultura (no Litoral de Acaraú, há grandes áreas ocupadas com tanques de aquicultura nos quais é cultivada a tilápia, o peixe mais consumido pelos cearenses do interior e da capital do estado).  

Outro dado relevante do estudo da Funceme: “A Bacia do Baixo Jaguaribe manteve-se na liderança isolada durante os três anos mapeados, abrigando quase a metade de toda a área aquícola do estado (entre 46% e 47%). Em 2023, a bacia possuía 6.807 hectares, área que cresceu para 7.056 hectares em 2024 e alcançou 7.487 hectares em 2025. As Bacias do Coreaú e Metropolitana mantiveram-se nas posições seguintes em todo o período, concentrando juntas mais de 20% da atividade.” 

Há exatamente uma semana, Eliane Brasil, superintendente do Banco do Nordeste no Ceará, ouviu do empresário Cristiano Maia, maior criador de camarão do Brasil e presidente da Camarão BR, entidade que reúne os maiores carcinicultores do país, a informação -- ratificada pelo secretário Executivo do Agronegócio da SDE, Silvio Carlos Ribeiro – de que, somente na região do Baixo Jaguaribe, há 2.274 criadores de camarão, que precisam de financiamento do BNB para a ampliação do seu negócio, mas não conseguem por causa da demorada burocracia do banco. 

Voltemos ao mapeamento da Funceme: os cinco municípios líderes da aquicultura cearense apresentaram crescimento contínuo em suas áreas aquícolas ao longo da série temporal, porém com uma mudança importante na liderança em 2025: 

“A inversão no topo: em 2023 e 2024, o município de Aracati liderava o ranking (com 2.531 hectares e 2.552 hectares, respectivamente), seguido de perto por Jaguaruana (2.426 ha e 2.524 hectares). Em 2025, houve uma inversão e Jaguaruana assumiu a primeira posição ao alcançar 2.631 hectares, deixando Aracati em segundo lugar com 2.591 hectares. Juntos, ambos continuaram representando 32% a 33% de toda a área aquícola cearense. 

“Crescimento do restante do Top 5: Acaraú, Beberibe e Limoeiro do Norte mantiveram suas posições e, também, aumentaram suas áreas progressivamente ano após ano: Acaraú saltou de 1.478 hectares em 2023, para 1.638 hectares em 2025; Beberibe cresceu de 1.061 hectares em 2023 para 1.115 hectares em 2025; e Limoeiro do Norte passou de 732 hectares em 2023 para 920 hectares em 2025.” 

De acordo com o mapeamento da Funceme, “a série temporal evidencia que a consolidação e a intensificação das estruturas produtivas da aquicultura no Ceará estão em franca ascensão, reforçando o crescimento econômico desse setor no estado”, o que significa, em linguagem de arquibancada, que está na hora de o BNB, principal agência de fomento do Nordeste, olhar com mais atenção para a aquicultura do Ceará.  

Essa atividade tem atraído centenas de famílias cearenses, que estão a trocar a duvidosa agricultura de subsistência pela rentável criação de camarão e tilápia. Ela é rentável, mas exige cuidados, muitos cuidados, e tanto isto é verdade, que a Camarão BR e a Associação dos Produtores de Camarão do Ceará desenvolvem esforços no sentido de transmitir aos noviços carcinicultores providências essenciais, que incluem, segundo o Google, “qualidade da água, biosseguridade, manejo alimentar e planejamento”

CEARÁ EMPOSSA HOJE COMITÊ PARA INOVAÇÃO AGROPECUÁRIA

Nesta segunda-feira, às 9 horas, na Fiec, será empossado o Comitê Gestor Estadual para Inovação Agropecuária (CGEIA).  

Esse Comitê é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e está sendo instalado em cada um dos estados brasileiros. Aqui no Ceará, ele terá a participação das federações empresariais, incluindo a Fiec e a Faec, das secretarias do Desenvolvimento Econômico, do Desenvolvimento Agrário e da Ciência e Tecnologia, Ematerce, Adagri, Sebrae, UFC, Uece, Unifor, BNB e Embrapa, entre outras entidades. 

Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo da SDE, será o coordenador do Comitê. Foi ele quem assinou o Protocolo de Intenções com o Ministério da Agricultura para a implementação do CGEIA. 

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